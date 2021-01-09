Меркель предупредила о самой тяжёлой фазе пандемии коронавируса для Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель предупредила о начале самой тяжёлой фазы пандемии коронавируса для Германии.

По словам немецкого лидера, предстоящие недели станут наиболее сложными. Об этом Меркель заявила в своём видеоподкасте, размещенном на сайте федерального правительства, передаёт ТАСС.

«Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжёлой фазой пандемии», – сказала канцлер ФРГ, отметив, что эту вторую опасную волну пандемии COVID-19 переживает и Германия, и многие другие страны Старого Света.

При этом Меркель подчеркнула, что последствия из-за роста заболеваемости рождественских и новогодних праздников сейчас подсчитать не представляется возможным.

«Ситуация очень сложная, врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей. А то, что мы слышим о мутациях вируса, не ведёт к снижению беспокойства, а напротив вызывает сильную тревогу», – резюмировала глава федерального правительства Германии, выразив уверенность в том, что было правильным сделать ставку на общеевропейский путь в вопросе закупки вакцин от COVID-19, так как ни одна страна в одиночку не победит вирус.

Напомним, локдаун в ФРГ должен был завершиться уже 10 января. Однако накануне Меркель заявила, что карантин будет продлён до 31 января. Кроме того, в некоторых регионах Германии местным жителям категорически запрещено отдаляться от дома без веской причины на расстояние, превышающее 15 км.