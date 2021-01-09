Пассажирский самолёт рухнул в воду близ Джакарты, десятки погибших

Пассажирский самолёт Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты.

Как передаёт агентство Синьхуа со ссылкой на местное ТВ, связь с лайнером, который следовал из Джакарты в Пантианак, была потеряна в 10:40 мск.

Последний раз воздушное судно было замечено над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

Точное число пассажиров, находившихся на его борту не называется, но местные СМИ утверждают, что их не менее 50. Предположительно, все они погибли.

По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и части тел пассажиров. Выживших пока не обнаружено.

