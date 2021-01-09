Правительство РФ установило величину прожиточного минимума на 2021 год

Российское правительство установило величину прожиточного минимума на 2021 год.

Согласно документу Кабмина, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин, прожиточный минимум составит 11 653 рублей на душу населения, передаёт РИА Новости.

При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 12 702 руб., для детей – 11 303 руб., для пенсионеров – 10 022 руб.

Напомним, начиная с этого года прожиточный минимум в РФ устанавливается сразу на 12 месяцев, а не на квартал, как это было ранее.

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Прожиточный минимум в России — минимальный уровень дохода, который считается необходимым для обеспечения определённого уровня жизни в России. Это стоимость условной потребительской корзины.

Прожиточный минимум – условная величина, необходимая для расчёта пособий, социальных выплат, МРОТ, штрафов и налогов.

В РФ в годовую потребительскую корзину трудоспособного человека входят 100 кг картофеля, 126,5 кг хлеба, макарон и крупы, 60 кг фруктов, 58 кг мяса, 210 яиц.

В корзину также входят также непродовольственные товары, которые оцениваются в половину суммы, потраченной на продукты. Коммунальные платежи и прочие услуги берутся как 50 % стоимости продуктовой корзины.

При этом, прожиточный минимум рассчитывается отдельно по каждому региону и для трех групп населения – для детей, пенсионеров и трудоспособных граждан.

