Прогноз погоды: Россию накроют аномальные морозы

Новый Год, о котором так долго говорили все, наступил. Уже подъедены салаты, мандаринок осталась едва ли пара штук, Рождество тоже отпраздновали. Остался ещё исконно наш праздник Старый Новый Год и можно начинать ждать весну.

Новогодние каникулы в целом выдались в России на удивление тёплыми: в центральной части страны стояли плюсовые температуры, а на северо-западе столбики термометров находились на нулевых показателях.

Крым так вообще впереди всех и радостно побил почти столетний рекорд – выдав на-гора целых плюс 17,6. Случилось такое чудо-чудное 5 января. Прежний рекорд здесь фиксировался уже в далеком 1931 году, когда столбики термометров застывали на отметке в плюс 14,4.

Поволжье тоже смогло удивить жителей и гостей региона. Например, в Татарстан, где в декабре было почти под 30 мороза, с боем курантов пришло резкое потепление до минус 3. При этом на регион обрушился мощный снегопад. Зима торопилась раскидать сугробы всего за одну ночь, пытаясь возместить недосыпанное за прошедшее время. На Рождество немного похолодало – до -10, небольшой ветер, но к выходным здесь снова стало тепло.

А вот на следующей неделе в Татарстане, как и в других регионах страны, по прогнозу синоптиков, ожидаются лютые морозы.

Погода в Москве. Синоптики предупредили об аномальных морозах

Москва этой зимой живёт в относительном тёплом климатическом режиме. Декабрь в столичном регионе не был каким-то суровым, январь пока, несмотря на заверение синоптиков о сильных холодах, которые ударят в самое ближайшее время, тоже не хочет сковывать морозами.

Но, начиная с понедельника, 11 января уже привычные минус 5-7 довольно быстро перерастут в Москве и области в минус 12-15 в дневные часы. Ночью столбики термометров опустятся до минус 20 и нос на улицу лучше не совать, а вот шапку и варежки не забывайте.

Начиная со среды в регионе немного потеплеет – до минус 10. Кроме того, всю неделю будет идти снег, что прибавит работы коммунальным службам. А вот синоптики из центра Фобос предупреждают, что это всё цветочки. Ягодки же будут, как только в столицу вторгнется ультраполярный фронт, приносящий арктические морозы до минус 25. Будет ли так на самом деле, поживем – увидим.

Прогноз погоды на 7 дней в Сибири и на Урале

В Сибири уже и сейчас совсем не жарко – где-то около 20 градусов мороза днём, а на небе висит совершенно холодное зимнее солнце. Завтра почти во всех сибирских регионах станет куда комфортнее – всего минус 8-10. Также ожидаются осадки в виде снега, а давлении понизится.

Такая погода простоит до вторника. А в ночь на среду мороз придёт и опустит температуру воздуха ниже 20 градусов мороза. Утром в среду станет ещё холоднее – минус 20-25, после полуночи – минус 28. В четверг, пятницу и субботу по всей Сибири будет уже минус 30. Потеплеет немного только в воскресенье, если это можно назвать потеплением – до минус 20.

При этом в Новосибирске и Барнауле погода будет примерно одинаковая, а вот в Томск холода придут раньше – уже во вторник, когда воздух остынет до минус 25.

На Урале сейчас стоят морозы средние для этого времени года – примерно минус 15-16 днём. Но скоро такая погода закончится и в понедельник утром жители региона увидят на градусниках минус 25, возможен небольшой снег, пасмурно.

Дальше столбики термометров станут только падать – самым холодным днём предстоящей недели будет среда – минус 32-34 днём, в ночные часы – минус 40. С четверга в регионах Урала начнёт понемногу теплеть, а к следующим выходным уже снова установится минус 15.

Погода в Поволжье. Прогноз погоды на неделю

Не обойдёт резкое похолодание и регионы Поволжья. Так, в Самарской области пока тепло – около нуля, снег. Но с понедельника здесь подморозит до минус 7 днём, а ночью столбики термометров опустятся до минус 16. Во вторник морозы ещё окрепнут – по прогнозу синоптиков, ожидается минус 20 в светлое время суток и минус 25 после полуночи. С пятницы начнёт теплеть и к выходным будет уже минус 5-7. Всю неделю синоптики обещают снег.

В Чувашии также холода придут с понедельника, а в эти выходные ещё довольно тепло – минус 2 и сильный снег. 11 января, как обещают метеорологи, подморозит до минус 15, ночью – до минус 18. Во вторник обещают минус 20-22, а среда в республике и вовсе станет одним из самых холодных дней этого зимнего сезона – минус 25-30. Но, с четверга столбики термометров поползут вверх, так что к следующим выходным ожидается минус 10 и снегопад.

В Татарстане самой холодной на следующей неделе будет среда, когда воздух днём остынет до минус 22, а ночью почти до 30 мороза. Впрочем, к уикенду здесь также станет относительно тепло – минус 10 и обильные осадки.

Прогноз погоды на неделю на юге России

Удивительно, но похолодание затронет даже юг России, где, как многим уже показалось, зимы в этом году не будет совсем. Но, у природы другие планы.

Например, в Крыму, по прогнозу синоптиков, в ближайшие дни, погода заметно испортится. Нет, морозы не посетят полуостров, а вот с приятных плюс 15-17, температура опустится до более холодных плюс 5.

Дождь, который начался сегодня утром, будет идти не переставая до следующих выходных. Возможен даже мокрый снег. Самым тёплым на неделе будет среда (плюс 8), к выходным воздух остынет до плюс 4.

С курортов Краснодарского края тепло тоже уходит. Сегодня по всей Кубани ещё плюс 16-18 и без осадков. Завтра будет уже плюс 13, зарядят ливни. В понедельник местами резко похолодает, местами до 4 градусов выше нуля. По ночам же возможны морозы, пусть не аномальные, но столбики термометров могут местами рухнуть до минус 1.

Днём к середине недели температурный фон восстановится на отметках плюс 12-14. Но порывистый ветер и дожди создадут ощущение ужасного дискомфорта.