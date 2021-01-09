Снежная лавина накрыла несколько домов на турбазе в Норильске, есть погибшие

После полуночи по местному времени (в 20:30 мск) снежная лавина накрыла несколько туристических домиков, расположенных на территории горнолыжного комплекса «Гора отдельная» в Норильске.

Предположительно, под снегом находятся шесть коттеджей, в которых были люди. Согласно предварительным данным – там находилась семья из четырёх человек, передаёт РИА Новости.

Одного человека удалось спасти – это подросток. Сейчас он госпитализирован в одну из местных клиник в тяжёлом состоянии. Позже спасатели извлекли из-под завалов тело 38-летней женщины и ее маленького сына. Тело 45-летнего мужчины нашли уже утром. Также известно о ещё одном пострадавшем, который от госпитализации отказался.

По данным телеканала РЕН ТВ, под лавиной оказалась семья известного бизнесмена Владислава Попова. Мужчина занимался строительством и поставками отделочных материалов. Погибли его жена и младший сын Вениамин, пострадал старший сын. Последним найденным оказался как раз сам 45-летний Попов, который также погиб.

В настоящее время разборов завалов продолжается. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

