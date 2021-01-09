Стало известно, находились ли россияне на борту разбившегося в Индонезии Boeing

Стало известно, находились ли россияне на борту пассажирского самолёта Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air, который разбился сегодня в Индонезии.

В посольстве РФ в Джакарте заявили, что наших соотечественников в упашем в воду лайнере не было.

«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту Boeing 737−500 не было. Уточняем сведения», – говорится в заявлении российской дипмиссии в Facebook.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт Boeing 737−500 авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду близ Джакарты. Связь с лайнером, который следовал из Джакарты в Пантианак, была потеряна в 10:40 мск. Последний раз воздушное судно было замечено над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

Согласно данным специализированного портала Airlive, на борту лайнера находились 62 человека, среди них 46 взрослых, семеро детей и трое младенцев, а также два пилота и четыре бортпроводника. В свою очередь индонезийский портал Detik утверждает, что в общей сложности на борту было 65 человек, среди них 53 пассажира и 12 членов экипажа

На месте падения самолёта работают спасатели. По словам капитана корабля береговой охраны, в воде нашли обломки лайнера и части тел пассажиров. Выживших пока не обнаружено.

