Twitter навсегда заблокировал учётную запись Трампа

Социальная сеть Twitter навсегда заблокировала учётную запись действующего президента США Дональда Трампа из-за риска «подстрекательства к насилию».

Как пояснили в руководстве Twitter, посты главы Белого дома могут подтолкнуть к беспорядкам, в том числе в день инаугурации избранного президента Джо Байдена.

В сообщении, опубликованном в официальном блоге компании отмечается, что после тщательной проверки последних твитов, отправленных с аккаунта Трампа, и того, как они воспринимаются в обществе, было принято решение навсегда заблокировали аккаунт из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

«Мы пришли к выводу, что твиты Трампа нарушают политику соцсети о противодействии героизации насилия, и пользователь @realDonaldTrump должен быть незамедлительно навсегда отстранён от работы сервиса», — говорится в сообщении Twitter.

Как пишет газета Politico со ссылкой на источник близкий к действующему президенту, Трамп «пришёл в ярость» и «потерял рассудок», после того как Twitter удалил его учётную запись. Теперь он пытается выяснить, какие у него есть варианты, чтобы обойти блокировку и даже пообещал построить свою собственную платформу в ближайшем будущем.

Напомним, помимо Twitter Трампа также забанили в Twitch, Facebook, Youtube и Instagram.

Ранее сообщалось, что по мнению главы комитета по судебной системе Сената США Линдси Грэма, любая попытка объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу обречена на провал.

«Любая попытка объявить президенту Дональду Трампу импичмент не только не увенчается успехом в Сенате, но и создаст опасный прецедент для будущих президентов», - написал он в сво1м микроблоге в Twitter.

Напомним, призывы к отстранению Трампа от должности президента раньше 20 января начали звучать среди демократов после беспорядков, вспыхнувших во время утверждения результатов президентских выборов. Идею поддержали спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.

В свою очередь Джо Байден – избранный президент США, инаугурация которого назначена на 20 января заявил, что не рассматривает варианты досрочного отстранения действующего президента от власти.