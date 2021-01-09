Врач-иммунолог дал важный совет переболевшим коронавирусом

Российский врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, как вести себя тем, кто переболел коронавирусом дома.

По словам специалиста, выздоровевшему человеку нужно включить в рацион большое количество антиоксидантов, которые, например, содержатся в зелёном чае или цитрусовых, пишет «Вечерняя Москва».

Как пояснил врач, всё это помогает восстановить баланс про- и противовоспалительных веществ в организме, а также убрать избыточную воспалительную реакцию.

Кроме того, Болибок подчеркнул, что при возвращении на работу переболевшему необходимо учитывать своё самочувствие.

«Если работа не требует сильных физических нагрузок, то можно выходить на полный рабочий день. В любом случае после перенесённого коронавируса нагружать себя сильно нельзя, так как будет расходоваться большой объём кислорода, который необходим для работы мышц и сердечно-сосудистой системы», – подчеркнул диетолог.

По словам Болибока, при серьёзных физических нагрузках человек насыщает организм кислородом. А это может затронуть нервную систему переболевшего и усилить остаточные воспалительные процессы в организме.

«Именно по этой причине всё должно быть соразмерно самочувствию. В этой связи любою нагрузку, в том числе и умственную надо увеличивать постепенно», – рекомендует врач.

Также он отметил, что переболевший COVID-19 от другого заболевшего сразу же не заразится, так как у него уже есть антитела.

«Но следует помнить, что наличие иммунитета не исключает возможности нового заражения. Поэтому необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию и масочный режим», – резюмировал Болибок, добавив, что после выздоровления компьютерную томографию (КТ) делать нет смысла.

Напомним, по данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено более 23 309 новых случаев коронавируса. В общей сложности к утру 9 января в стране зафиксировано 3 379 103 больных COVID-19. Число летальных исходов за всё время пандемии составило в РФ 61 381, из которых 470 случаев было зафиксировано за последние сутки.

Успешно справились с заболеванием 2 754 809 россиян, из них 23 680 выписаны из больниц за последние 24 часа. Таким образом, общее количество активных больных коронавирусом в стране, на текущий момент составляет 562 913 человек.

Суточный прирост в Москве составил 4 900 новых случаев COVID-19. На втором месте по заболеваемости Санкт-Петербург, где выявлено 3 006 новых случаев. Замыкает тройку лидеров антирейтинга регионов с наибольшим приростом коронавирусных больных Подмосковье (+1184). В пятерку также вошли Нижегородская область (+443) и Ростовская область (+395).