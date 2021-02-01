2 февраля в МХАТ им. М. Горького на Большой сцене пройдет показ премьерного спектакля «Нюрнбергский вальс»

Новая постановка МХАТ – спектакль «большого стиля»: в декорациях, которые воспроизводят интерьеры знаменитого «Зала 600» Дворца правосудия, зрители, как очевидцы Нюрнбергского процесса, станут свидетелями исторического трибунала и трагической любовной истории русской аристократки-эмигрантки и советского разведчика.

Эдуард Бояков, художественный руководитель МХАТ им. М. Горького:

История, с одной стороны, эпическая, с другой – глубоко лирическая: о том, как на личном уровне происходит воссоединение разорванного революцией и гражданской войной «русского мира». История любви на фоне Большой истории – в традициях отечественной литературы. В нашем случае фоном выступает Нюрнбергский судебный процесс над военными преступниками. Организаторам важно было доказать, что это не месть победителей, а справедливое воздаяние людям, обвиненным в преступлениях против мира и человечности. Мощная пьеса, серьезная задача.

Параллельно событиям, беспрецедентным в истории человечества, в пьесе развивается история любви двух героев, работающих на процессе в составе двух групп переводчиков: он – из Советского Союза, она – из Франции. Родные по языку, по крови люди, они принадлежат двум разным лагерям: он – сын бедняков, убежденный большевик, в годы войны – сотрудник военной контрразведки, она – дочь русских аристократов-эмигрантов, монархистка по убеждениям, носительница дореволюционной культуры. Представители России «красной» и России «белой», которые весь XX век не могли найти дороги к примирению, наши герои проходят все стадии отношений – от взаимной неприязни к первому интересу и легкой симпатии, а затем глубокому и сильному чувству. Оба понимают: их любовь невозможна, они принадлежат разным мирам и есть силы, которые не допустят, чтобы влюбленные оставались вместе. Главной драматургической линией через спектакль проходит музыка Рихарда Вагнера, которую любил фюрер и которую, как оказалось, любит главная героиня: эта музыка изменила в итоге жизнь главного героя.

Именно Вагнер стал отправной точкой и при создании декораций для художника-постановщика Дмитрия Разумова:

С одной стороны, Вагнер апеллирует к очень чувственным высоким энергиям, с другой – спровоцировал появление таких чудовищных вещей, как нацизм. Вагнер повлиял на философию, экономику, политику и культуру конца XIX – начала ХХ века. Все это мы учитывали при создании спектакля. Но никуда не могли деться и от формата документа. Поэтому мы взяли за основу эстетику «Зала 600» Дворца правосудия, эстетику бюргерского дубового буфета, и объединили ее с декором зрительного зала театра, чтобы дубовые лакированные панели МХАТ монтировались с декорациями, стали одним целым и создавали у зрителя эффект присутствия.

В основе спектакля – пьеса известного писателя, драматурга, крупнейшего специалиста по Нюрнбергскому трибуналу Александра Звягинцева. В нем использованы уникальные архивные документы. «Нюрнбергский вальс» создан на основе романа «И воздастся вам...», который является второй частью книги «На веки вечные». Изучив огромное количество документов Нюрнбергского процесса, открыв много важнейших фактов, которые были стерты временем, Александр Григорьевич повествует о них через своих героев.

Контекст

Мало кто знает, что процесс мог пойти не так, как предполагали представители Объединенных Наций. Второй человек в рейхе, Герман Геринг, не только не признавал своей ответственности за приказы, которые отдавал фюрер, но и парировал многие обвинения. А самое главное, отрицал, что Германия вела подготовку к войне против Советского Союза – по его версии рейх всего лишь защищался. Геринг утверждал, что военные действия в июне 1941 года должны были предупредить агрессию Сталина (те же самые аргументы используют сегодня западные пропагандисты).

Переломный момент процесса – свидетельские показания фельдмаршала Фридриха Паулюса, который рассказал о плане «Барбаросса», определившем сроки нападения на СССР. Многие обвиняемые забыли или не знали, что попавший в плен под Сталинградом Паулюс жив. И уж тем более никто не мог предположить, что советская сторона рискнет привезти фельдмаршала в американскую оккупационную зону.

При создании спектакля использовались уникальные документы, раскрывающие подробности этой операции. Ответственность за ее успех или провал Сталин возложил на исполнителей. Никто не мог гарантировать, что, оказавшись перед лицом судей, Паулюс повторит свои показания. Паулюс сделал это, разрушив всю систему защиты Геринга и других военных преступников. Девятерых из них «суд народов» приговорил к высшей мере наказания – смертной казни.

Продолжительность: 2 часа 40 мин.

Премьера состоялась 20 ноября 2020 года

