Акции дня: «Полиметалл» подорожал вслед за серебром

Акции горнорудной компании «Полиметалл» торговались лучше рынка на фоне подорожавшего серебра. За дневную сессию на Мосбирже в понедельник, 1 февраля бумаги прибавили в стоимости +7,19% до 1 758 рублей за акцию. Котировки других крупных добытчиков – «Полюса» (+3,39% до 14 790 рублей за акцию) и «Селигдара» (+5,2% до 46,11 рублей за акцию) также подскочили.



В течении дня стоимость серебра поднималась более чем на 10% до максимальной стоимости – до 30,35 долларов за унцию. Последний раз в таком диапазоне серебро торговалось в 2013 году. К вечерним торгам стоимость составила 28,75 долларов за унцию. Такой скачок стоимости связывают с активностью американских внутридневных трейдеров, которые намеренно «разгоняют» цены на металл, что ранее делали с некоторыми акциями, отметила аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова. Эксперты «БКС Экспресс» называют рост спекулятивным и считают, что он вряд ли продлится долго.



Индекс Мосбиржи по итогам торгов вырос на +0,43% до 3291,14 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,27% до 1363,96 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:11 мск составила 55,59 долларов за баррель (+1%). Российская валюта слабела – 76,06 рублей за доллар.