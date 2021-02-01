Армения одобрила применение российской вакцины «Спутник V»

Министерство здравоохранения Армении одобрило применение на территории республики российской вакцины против коронавируса COVID-19 «Спутник V».

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на информацию Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Отмечается, что решение об одобрении вакцины принято указом министерства здравоохранения на основании данных фазы III клинических исследований в РФ без проведения дополнительных исследований в Армении также.

Ранее сообщалось, что 30 января вакцина «Спутник V» была одобрена министерством здравоохранения Туниса.

«Все больше и больше стран признают безопасность и высокую эффективность «Спутник V», и сегодня мы рады объявить о разрешении на использование в чрезвычайных ситуациях, выданном Тунисом, который стал третьей африканской страной, одобрившей вакцину. Это важный шаг, направленный на предотвращение распространения коронавируса. РФПИ готов помочь Тунису получить доступ к одной из лучших вакцин в мире», – заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Таким образом, Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей вакцину.

Всего на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирована в России, Белоруссии, Алжире, Аргентине, Армении, Боливии, Сербии, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Тунисе, Венгрии, ОАЭ, Иране и Гвинейской Республике.

