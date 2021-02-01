Банк сделал свое дело

К банковской сфере присмотрелись с самого верха. Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание, в ходе которого обсудили, как обстоят дела у кредитных институтов и на финансовом рынке в целом.

Правда, само совещание, образно говоря, происходило за закрытыми дверями. Открыто транслировалось лишь вступительное слово главы государство. Но и в нем были достаточно конкретно обозначены основные векторы дальнейшего движения.

На совещании должны были выступить председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф, глава ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен.

Заслуги кредитных организаций

В первую очередь президент подчеркнул особую роль, которую банки сыграли в кризисном 2020 году. Собственно, львиная доля господдержки происходила при их непосредственном участии.

«Имею в виду реструктуризацию кредитов граждан и юридических лиц, которая проводилась как в рамках антикризисного пакета, так и в рамках собственных программ банков. Наверное, даже собственные программы банков — вы скажете об этом сегодня — были больше, чем другие», — отметил заслуги кредитных организаций глава государства.

Он указал на программу поддержки кредитования малого и среднего бизнеса — на льготных условиях им предоставили более 600 млрд рублей (правда, до всех ли дошли деньги, насколько эффективно выстроили систему распределения — все это обсуждалось уже в закрытом режиме, но зачем выносить сор из избы?). А еще была программа списываемых и беспроцентных кредитов для сохранения рабочих мест. Это еще около полутриллиона. И льготные кредиты для системообразующих предприятий — в общей сложности на 240 млрд рублей.

Тогда же для «физиков» было расширено понятие кредитных каникул, смягчены условия по реструктуризации кредитов.

В общем, проявил банковский сектор и героизм (в определенной мере), и патриотизм.

При этом, по оценке как Центробанка, так и экспертов, несмотря на все проявленное мужество, российский банковский сектор вышел из 2020 года если не без потерь вообще, то, по крайней мере, без критических повреждений.

На онлайн-брифинге о развитии банковского сектора в 2020 году, прошедшем 28 января, директор Департамента обеспечения банковского надзора ЦБ Александр Данилов отметил, что кредитным организациям удалось сохранить запас капитала, прочности и даже показать прибыль.

Общая прибыль банковской системы РФ составила 1,6 трлн рублей (более 1% ВВП), что всего на 100 млрд рублей меньше рекордного 2019 года. Также отмечен значительный рост кредитного портфеля — он составил 45 трлн рублей.

«Но при этом в целом по банковскому сектору отмечено снижение прибыли на 30%, доходность капитала сократилась до 16% (в 2019 году показатель составлял 19%)», обращает внимание управляющий директор ИК «Универ Капитал» Артем Лютик.

Кроме того, по словам эксперта, наблюдалась еще одна тенденция: увеличился разрыв между крупными и мелкими финансовыми структурами — на фоне рекордной прибыли банков из ТОП-10 в РФ по итогам года убыточными стали 75 учреждений (в 2019 году их было 68).

Чем отдавать будем?

А ведь все самое интересное только начинается. По мнению большинства экспертов, реальным испытанием на прочность для банковского сектора станет именно 2021 год.

«Основные риски банковской отрасли в 2021 году: возможный отток средств вкладчиков по причине крайне низкой доходности депозитов и рост просроченной задолженности и невозвратов по кредитам», — считает кандидат экономических наук, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

«Проблемными могут стать многие кредиты. Компании из самых разных секторов экономики столкнулись с большими проблемами, которые отразятся и на обслуживании займов», — добавляет эксперт, отмечая, что то же самое касается и физлиц, доходы большинства из которых также снизились.

«Полагаю, что в этом году проблемы возникнут и при обслуживании ипотечных кредитов, хотя раньше этот сегмент был самым устойчивым в секторе кредитования физических лиц», — резюмирует Григорьев.

Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов полагает, что основные риски все-таки несут кредиты, предоставленные заемщикам из так называемых «наиболее пострадавших в результате пандемии COVID-19» секторов экономики. «При этом «сильные балансы» банков, скорее всего, позволят абсорбировать возможные негативные эффекты, в т.ч. в виде роста ожидаемых кредитных убытков (expected credit loss), без существенных угроз для показателей достаточности капитала банковского сектора», — добавляет Подгузов.

А много ли набрали в 2020 году долгов все вышеперечисленные? По данным ЦБ, показатели выросли почти по всем направлениям. Кредитование юрлиц увеличилось на 3,7% по сравнению с предыдущим годом, МСП — на 8,3%, ипотека рванула на 4,4%. И только потребительский сектор просел на 11,7%.

Как отметил Александр Данилов, выдачи жилищных займов бьют рекорды — за 11 месяцев 2020 года показатель достиг 3 триллионов 736 миллиардов рублей. Средневзвешенная ставка при этом составила, опять же, рекордно низкие 7,4%. Однако есть у этого процесса и минусы. По словам представителя регулятора, ипотечный бум привел к росту цен на недвижимость, что нивелировало выгоду от более низких ставок.

«Ну и по своей линии, по банковской, мы видим ряд негативных моментов, которые в дальнейшем (как я уже сказал, пока какого-то пузыря нет, перегрева нет), но в дальнейшем, при сохранении текущих тенденций, могут привести к накоплению рисков», — пояснил Данилов. Он также отметил, что приличный объем ипотеки с низким первоначальным взносам выдавался людям с высокой долговой нагрузкой. И это, в совокупности с другими факторами, также может привести к накоплению рисков.

Потерям нужно дозреть

Негативные моменты, на самом деле, кроются не только в ипотечном кредитовании. Просто оно достаточно наглядно, и народно. Также как и потребкредитование — оно начинает сыпаться быстро.

Определенная доля риска возлагается на реструктурированные кредиты. Не все они проблемные, подчеркнул Данилов. Но часть из них таковыми стать может. Банки, по словам представителя регулятора, оценивают потенциальную долю трансформации реструктурированных займов в проблемные в 20-30%.

Речь идет обо всех займах, включая те, что выданы юрлицам и МСП. Но проблемы с ними не начнутся так скоро, как с «физиками». «Потери будут вызревать постепенно», — считают в ЦБ. Например, в случае с юрлицами на это может уйти до четырех лет. И это, в свою очередь, обеспечит достаточно плавное наращивание резервов. Оно понадобится при росте просрочки. Но, как полагают в Банке России, не так сильно ударит по банкам, как при единовременном обвале.

Льготы не вечны

Однако не стоит забывать о том, что проявлять чудеса щедрости в период пандемии банки смогли в том числе за счет послаблений, предоставленных им самим. В частности, с марта прошлого года регулятор позволил кредитным организациям оценивать акции и облигации на своих балансах по стоимости на 1 марта, для расчета обязательных нормативов курсы шести валют были зафиксированы на докризисном уровне. Но главное — банкам не нужно было создавать дополнительный буфер капитала при реструктуризации кредитов. Но ничто, и уж тем более экстренные меры поддержки, не может длиться вечно.

«Вместе с тем, очевидно, что такие антикризисные, экстраординарные решения, безусловно, могут носить только временный характер. Напомню, что и срок действия программ поддержки кредитования также ограничен», — подчеркнул Владимир Путин.

Этими словами президент, по сути, подтвердил верность курса, осторожно намеченного Центробанком. В ходе брифинга Александр Данилов отметил, что регулятор оценивает перспективы российских банков «со сдержанным оптимизмом» и полагает, что запас прочности, имеющийся у кредитных организаций, позволит чувствовать себя уверенно при отмене послаблений. То есть высоко парить российским банкам скоро, возможно, придется без дополнительной страховки. Ну или падать. Параллельно с ростом резервов.

Александр Данилов признал, что рост резервов уже наблюдается. Пока банки могут наращивать их из прибыли, подчеркнул он. Но это сейчас, в тепличных условиях антикризисных мер. А что дальше?

«Необходимо понимать, что для банков это очень болезненный вопрос. Его болезненность связана с тем, что банки физически отправляют резервы в ЦБ и, следовательно, отвлекают их из оборота. В результате нарастания кризисных явлений банки вынуждены будут больше средств отвлекать из оборота и, следовательно, будет еще более напряженная ситуация с исполнением обязательств перед клиентами», — считает кандидат экономических наук, доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По мнению же Николая Подгузова, рост будет, но, скорее всего, умеренный. Без существенных угроз для показателей достаточности капитала банковского сектора.

Ковид покажет

В любом случае, по мнению Андрея Гиринского, пойти на дно фининститутам не дадут. «Общее состояние банковского сектора неотделимо от состояния макроэкономических показателей. Вполне вероятны решения, содержащие меры по стабилизации и поддержанию банковской системы. Особенно это касается системообразующих банков. Я думаю, есть понимание того, что в случае серьезных проблем у крупнейших банков страны могут возникнуть критические проблемы в экономике», — полагает экономист.

Артем Лютик считает, что регулятор не упустит никакие тенденции, и итоги работы банковского сектора станут базой для разработки мер поддержки в отрасли в текущем году, чтобы не допустить роста негативных показателей и увеличения числа убыточных банков, так как это потребует дополнительных резервов со стороны ЦБ РФ и государства.

В ЦБ указывают на то, что ситуация будет напрямую зависеть от зависит от дальнейшей эпидемиологической обстановки.

Такой же позиции придерживаются и вне стен Банка России. Так в ЕАБР считают, что риск более медленного, чем ожидается, восстановления деловой активности в глобальной экономике и экономиках стран-участниц банка, является основным риском на ближайшие 12-18 месяцев. Даже несмотря на начавшуюся вакцинацию, которая является лишь первым шагом к «нормальной жизни».

Трудно сказать, нормальной ли вообще будет постпандемийная жизнь. То, что прежней она не станет, отметил и Владимир Путин, говоря о новых тенденциях. Например, на рынки хлынули непрофессиональные инвесторы, тем самым явно рискуя. «Нам не хватало только второго издания обманутых дольщиков, понимаете?», — подчеркнул президент остроту проблемы и призвал пристально следить за ситуацией с гражданами, стремящимися повысить свою доходность вопреки падающим в банках ставкам по депозитам.

Сами же банки создают целые экосистемы, трансформируя отрасль. И это тоже несет риски для тех же граждан. В общем, будущее не только туманно, но и во всех отношениях небезопасно.

Что остается в такой ситуации? Правительству и Центробанку поручено держать все эти вопросы на постоянном контроле. Мало ли что и где «вызреет».