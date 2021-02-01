Чем Россия повернулась на Восток

На заседании Ученого совета Института Дальнего Востока 20 января большинством голосов было принято направить обращение к министру образования и науки Валерию Фалькову с ходатайством отозвать новый устав института и назначить выборы директора. Новый устав института был пописан в декабре прошлого года заместителем министра Алексеем Медведевым, несмотря на отрицательный отзыв президента РАН Александра Сергеева.

Конфликт в институте до недавнего времени был локализован в закрытой Google-группе института «IFES RAS News» («Новости ИДВ РАН»), которую модерирует заведующий отделом наукометрии и информационных технологий института Олег Казаков. В этом обсуждении были нередки резкие оценки деятельности нового руководства, например такие: «В настоящее время, вопреки традиционному внутреннему распорядку работы Института, все подписанные директором приказы и другие документы в Канцелярии не хранятся — это очередная тайна вместе со штатным расписанием, приказами о появлении в ИДВ РАН управлений с их компетенциями и полномочиями людей, которые назначены «управленцами». Не удивительно, что старую систему документооборота они сломали, а новую не создали: для ловли рыбки им нужна мутная водица» — говорится в одном из сообщений группы.

Врио директора института Алексей Маслов в разговоре с нашим корреспондентом отрицает все обвинения в свой адрес. «Система защищается. Министерство науки и образования инициировало некоторую реформу института, что вызывает сопротивление», - говорит он.

В ответ на жесткую критику в закрытой группе Алексей Маслов от имени института подал в суд на Олега Казакова с целью защиты чести и достоинства. 11 декабря прошлого года суд в иске отказал, а информация о конфликте стала более публичной.

Стратегический институт

Конфликты в институте начались задолго до прихода нового руководства.

Институт Дальнего Востока был создан в 1966 году с целью фундаментального изучения в то время недружественного Китая. В Союзе под одной крышей была создана, видимо, самая большая в мире концентрация ученых-дальневосточников под одной крышей.

После крушения СССР институт (как и вся российская наука) в существенной степени потерял и финансирование, и государственный заказ. Новая Россия в 1990-е годы ориентировалась на Запад, чиновники-реформаторы не жаловали советские школы в общественных науках, а сфера госуправления перестала нуждаться в научной экспертизе и, судя по всему, не очень понимает как использовать науку при принятии решений и по сей день. Жизнь без заказчика привела к тому, что институт и ученые «выживали» и это выживание приобретало подчас уродливые формы. Бедность, в частности, приводила к тому, что китайские научные партнеры могли оплачивать командировки российским коллегами, но сами отказывались от тех копеек, которые могла предложить российская сторона.

Авторитет института в этом время падал. Коллектив удалось сохранить во многом благодаря авторитету и воле академика Михаила Титаренко, который возглавлял институт с 1985 по 2015 годы. Атмосфера выживания и три десятилетия авторитарного руководства не могли не привести к деградации управления институтом, что особенно сильно проявилось при преемнике Титаренко Сергее Лузянине, который не имел востоковедного образования.

«Авторитет института упал очень сильно, — рассказывает руководитель Центра политических исследований и прогнозов в институте, автор самой цитируемой российской монографии о внутренней политике Китая («Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности») Андрей Виноградов, — китайские коллеги в кулуарах спрашивали: «А что ваш директор совсем не знает китайского языка?»

Как рассказывают в институте, Лузянин позволял себе абсолютно непрофессиональные заявления, например, о том, что Китай отказался от строительства социализма и строит гармоничное общество, что Китай внес решающий вклад в разгром Японии во Второй мировой войне, что является явной фальсификацией истории. Такие «ляпы» из уст директора ключевого востоковедческого института не безобидны и с точки зрения международных отношений.

Ученый совет института и самые активные его ученые, включая Андрея Виноградова и крупнейшего в России специалиста по экономике Китая профессора, автора только что вышедшей монографии («Китай становится экономической сверхдержавой») Андрея Островского на протяжении последних лет были в оппозиции Сергею Лузянину. Этот конфликт достиг наибольшего накала в 2018 году, когда государство выделило средства на повышение оплаты труда ученых, которые дошли до трудового коллектива института лишь частично. Ученым советом ИДВ была образована специальная комиссия, которая обращалась в различные официальные инстанции с требованием прекратить злоупотребления директора и навести порядок в управлении институтом.

16 марта 2020 года Сергей Лузянин решением Министерства образования и науки был уволен с должности директора института с формулировкой «за утрату доверия». Казалось бы, для этого по версии реформаторов и делалась реформа Российской академии наук в 2013 году — для наведения порядка в академических институтах, освобождения реальной науки от коррупции и кумовства.

23 марта на должность временно исполняющего обязанности директора института был назначен Алексей Маслов, но практически немедленно конфликт разгорелся с новой силой.

Версия директора

«На самом деле никакого конфликта с научным коллективом у нас нет. – говорит Алексей Маслов. — Большинство сотрудников с нами согласны, мы договорились с ними, что шаг за шагом выводим институт из хозяйственного кризиса, потому что научного кризиса в нем как раз и нет. Я не во всем согласен с новым Уставом института, но он одобрен Министерством образования и науки и согласован с Академией наук, он приводит ситуации в институте в соответствие с современным законодательством. Новый устав предусматривает единоначалие, которое вернет институту управляемость и прекратит борьбу группировок внутри него. Устав предусматривает, что по должности директор возглавляет и Ученый совет, то есть руководит и хозяйственной и научной деятельностью института. И, что очень важно, Устав учреждает Наблюдательный совет, который будет независимо следить за тем, чтобы в институте больше не было серьезных нарушений. А нарушения были очень серьезными. Из института выводили десятки миллионов по аренде, это мы все вернули в бюджет. Институт годами не платил налоги и взносы в пенсионный фонд. Сейчас задним числом из внебюджетных средств мы платим в налоговую. Устав предусматривает расширение видов деятельности института, но не для того, как нас обвиняют, чтобы развернуть какую-то «коммерцию», а для того, чтобы привести в соответствие с законодательством то, что он и так делает. Для этого нужна в том числе уставная образовательная и издательская деятельность. В институте работала аспирантура, но по уставу это было запрещено, институт выпускал книги, но он не имел права их продавать, в институте работал книжный киоск, но даже без кассового аппарата, помещения сдавались в аренду, но ни один договор не бы надлежащим образом оформлен. Новый устав и новое управление нужны для того, чтобы разрешить крайне сложную ситуацию и с финансами и уголовными расследованиями, которые ведутся в институте в отношении «группы неустановленных лиц».

В неофициальной беседе с нашим корреспондентом Алексей Маслов выразил мнение, что реформе в институте сопротивляются люди, прямо замешенные в масштабной коррупции, процветавшей при прошлом руководстве.

Версия ученых

— Как раз, напротив. – говорит Андрей Виноградов. — Те, кто выступает с критикой Маслова, включая Андрея Островского, меня и других, и поставили вопрос о махинациях прежнего директора, создали комиссию, обращались в органы госвласти, РАН и министерство. Результатом нашей деятельности стало увольнение Лузянина. А поддерживают Маслова сейчас как раз люди, которые были приближены к бывшему директору, в том числе и те, что получали от него, как говорят, денежные выплаты за преследование членов комиссии Ученого совета.

Сам Андрей Виноградов был уволен с формулировкой «за прогулы» при директорстве Сергея Лузянина, и это увольнение было воспринято научным коллективом как акт несправедливости.

Андрей Виноградов подал иск о восстановлении на работе и 2 декабря выиграл его уже во второй (апелляционной) инстанции.

«То, что новое руководство не восстановило Виноградова в должности, а продолжало бороться с ним в суде и даже подало апелляцию, стало для научных сотрудников символом того, что Алексей Маслов не стремится к оздоровлению института, а продолжает линию прежнего руководства», - говорит Андрей Островский.

Он так же настаивает на том, что новый Устав института, подписанный заместителем министра образования и науки, был принят в обход законных процедур.

«Временного исполняющий обязанности директора пытается решать ключевые вопросы без согласования с трудовым коллективом. — говорит Островский. — Новый устав должен был пройти через общее собрание и только потом направляться на утверждение в министерство. Это грубая, принципиальная ошибка. Ее можно оценивать как подлог».

Кроме того Островский говорит, что реформы в институте могли бы следовать из программы его развития, которую новое руководства так и не представило, а все научные результаты созданы в рамках принятых направлений научной деятельности, а новая команда не имеет к ним отношения.

«Финансовые махинации требуют устранения и наказания, а не реорганизации, которая мешает научной деятельности, необходимость ее никак не обоснована, вызывает возмущение и отторжение коллектива, который занимается наукой. – соглашается с ним Виноградов. — А Маслов и его администрация вмешиваются в научную деятельность. Непонятно, как арендные махинации связаны с деятельностью Ученого совета, который не занимался хозвопросами, но который Маслов реформирует».

Среди претензий к новому руководству — закрытость нового штатного расписания и вообще его решений, которые вопреки традиции вообще не появляются на сайте. Критике был повергнут и приказ врио директора от 1 сентября 2020 года, согласно которому было принято «Положение о коммерческой тайне» в институте.

«Ситуация в институте ненормальная. В частности, новые назначения вообще проходят без необходимой по закону конкурсной комиссии», — говорит Островский

На фоне конфликта с самой активной частью института среди сотрудников в самой нелицеприятной форме идет обсуждение научной репутации врио директора.

Секс и ушу

«Битвы на атласных простынях. Святость, эрос и плоть в Китае» — так называется новая книга Алексея Маслова, вышедшая в 2020 году, то есть тогда, когда он уже возглавил Институт Дальнего Востока. Сама по себе тема, конечно, интересная и имеет право на жизнь, но у многих ученых института специфика интересов руководителя вызывает недоумение.

Алексей Маслов – автор десятков книг с заголовками, призванными возбудить массовый интерес о таинственном Востоке, но которые, по мнению ряда ученых, находятся далеко за пределами научной корректности. Сам Маслов в разговоре с нашим корреспондентом сказал, впрочем, что он по основной квалификации скорее организатор науки, а не ученый или литератор. Действительно, до того, как возглавить Институт Дальнего Востока он руководил целым рядом институций в сфере науки и образовании. В начале 2000-х он координировал проект «ИНО-Центра», организованный американским фондами Carnegie foundation, MacArthur’s Foundation, Kennan Institute для поддержки общественных наук в России. В 2008-2010 годах он был директором Центра стратегических исследований Китая РУДН, в 2010-2019 годах руководителем Школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Но Алексей Маслов выступает также и в роли ученого-востоковеда, и в этом качестве он тоже повергается критике. Так, на ведущем китаеведческом сайте Синология.ру опубликована большая и разгромная рецензия на целый ряд работ Маслова, ее авторы (Ульянов Ю.М, Тертицкий К.М., Филонов С.В.) указывают на многочисленные фактически ошибки в датах, именах, названиях классических книг. «Автор, видимо, очень слабо знаком с текстами, на которые ссылается или о которых говорит», — замечают рецензенты. Следует заметить, что одна из рецензируемых книг не популярная литература о тайнах Востока, а учебник для вузов.

Ведущий российский специалист по древнему Китаю, лауреат государственной премии Артем Кобзев считает, что падение уровня научной и научно-популярной литературы является частью системной проблемы.

«В 1990-е наука, в том числе китаеведение лишилась спроса, и многие начали искать спрос сами, иногда переходя грань научности, выходя на рынок «эзотерики» и прочей антинаучной литературы. Рухнула не только система научной работы, но и институт редакторов, которые бы не допускали грубых ошибок, например, в образовательной литературе», - отметил он.

Главный редактор портала Синология.ру, заведующий отделом Китая Института востоковедения, один из ведущих российских синологов, лауреат государственных премий РФ и КНР Артем Кобзев считает, что падение уровня научной и научно-популярной литературы в настоящее время является частью более общей и системной проблемы положения науки в нашей стране.

— В 1990-е наука, в том числе китаеведение, в значительной мере лишилась государственной поддержки и общественного интереса, многие ученые ушли из профессии или начали искать пути выживания, иногда далеко уводящие от научности в сторону коммерческой востребованности, и производя низкопробную, кишащую неточностями и ошибками околонаучную или даже антинаучную продукцию, что не раз вызывало шумные скандалы, в том числе в Академии наук. Даже в обветшавших очагах более или менее строгой научной деятельности практически развалился институт научных редакторов, научная критика и даже уловление на лжи или плагиате перестали иметь какой-либо практический эффект, позорно обанкротился и рухнул такой колосс, как издательство «Наука».

Начало карьеры Алексея Маслова пришлось как раз на конец Перестройки и 90-е, и тогда в прессе начинают возникать множество самых удивительных его регалий. На сайте «Востоковед Маслов — сын лейтенанта Шмидта нашего времени» собрано несколько сюжетов об этом. В частности, там есть рецензия на кандидатскую диссертацию Маслова, в которой автор, по данным сайта, ссылается на несуществующие или опубликованные после защиты работы. Там же есть разоблачение истории о стеле, которая согласно многим интервью Маслова и записи в Википедии поставлена в монастыре Шаолинь в честь его заслуг. Авторы сайта, впрочем, доказывают, что стела поставлена вовсе не в честь Маслова, а честь монаха Ши Синъи («Странствующий орел»), который живет на Тайване, и информация о котором вполне доступна в сетях.

Несмотря на это, Алексей Маслов и в интервью с нашим корреспондентом по собственной инициативе вновь рассказал о том, что в Шаолине установлена стела в его честь.

Мы также спросили у Алексея Маслова, как тот относится к критике в своей адрес. Он ответил: «Это нормальная научная полемика».

Андрей Виноградов так не считает. «Нормальной полемики в данном случае нет. Можно ли найти еще одного китаеведа, на работы которого такое количество отрицательных рецензий? Его уличают во лжи, в приписывании себе несуществующих работ и регалий, в вопиющих ошибках», - сказал он.

Вопрос о научной добросовестности нового руководство обостряется тем, что согласно новому уставу директор возглавляет также Ученый совет и руководит всей научной работой.

Что дальше

Несмотря на десятилетия упадка Институт Дальнего Востока сохранил научное ядро и добился признанных в стране и мире результатов. За последние 15 лет институт подготовил 5-томную «Энциклопедию духовной культуры Китая», которая получила Государственную премию РФ и переведена на китайский в КНР, и 10-томную «Историю Китая», которая переводится в КНР. Подобные труды требовали многих лет работы многих специалистов.

Оздоровление управления в институте давно назрело, всем было бы лучше, если ученые занимались наукой, а не постоянной борьбой с руководством за свои права.

«Ситуация в Институте Дальнего Востока – симптом более широкой проблемы. – говорит директор Центра исследований Восточной Азии МГИМО МИД России, заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики Александр Лукин. — Реформа Академии наук в целом прошла контрпродуктивно. В Институте Дальнего Востока «получилось как всегда»: администраторы вместо того, чтобы снять административное функции с ученых, постоянно пытаются регламентировать и бюрократизировать научную жизнь, а не управлять хозяйством. Министерство после реформы может обойти согласование с Академией наук и назначить врио директора любого института на неопределенный срок. В данном случае оно так и сделало, и — началась борьба. С обеих сторон слышны обвинения в коррупции, в которые я не хотел бы вдаваться. На мой взгляд, надо организовать выборы, на которых в результате открытой и уважительной полемики сотрудники института смогли бы избрать директора».

Реформа Академии наук в 2013 году свела до минимума полномочия академических лидеров и открыла дорогу «эффективному менеджменту». Оказалось, что эффективное управление наукой невозможно без участия ученых.

«Сама мысль о единоначалии в науке, к которой все время апеллирует Маслов, противоречит элементарным представлениям о научной деятельности. — говорит Андрей Виноградов. — Организующим началом научного поиска может быть только научный авторитет. Выборы в научном коллективе — один из возможных и наиболее распространенных способов опереться на него в управлении».