Чем Россия повернулась на Восток
В Институте Дальнего Востока РАН развивается конфликт между новым руководством и существенной частью научного коллектива. Крупнейший российский центр изучения политики, экономики и общества Китая, Японии, обеих Корей и Вьетнама оказался под угрозой деградации и исчезновения. Ситуация имеет и стратегические риски, демонстрируя въедливым восточным партнерам российскую управленческую беспомощность даже на тех направлениях, которые считаются приоритетными.
На заседании Ученого совета Института Дальнего Востока 20 января большинством голосов было принято направить обращение к министру образования и науки Валерию Фалькову с ходатайством отозвать новый устав института и назначить выборы директора. Новый устав института был пописан в декабре прошлого года заместителем министра Алексеем Медведевым, несмотря на отрицательный отзыв президента РАН Александра Сергеева.
Конфликт в институте до недавнего времени был локализован в закрытой Google-группе института «IFES RAS News» («Новости ИДВ РАН»), которую модерирует заведующий отделом наукометрии и информационных технологий института Олег Казаков. В этом обсуждении были нередки резкие оценки деятельности нового руководства, например такие: «В настоящее время, вопреки традиционному внутреннему распорядку работы Института, все подписанные директором приказы и другие документы в Канцелярии не хранятся — это очередная тайна вместе со штатным расписанием, приказами о появлении в ИДВ РАН управлений с их компетенциями и полномочиями людей, которые назначены «управленцами». Не удивительно, что старую систему документооборота они сломали, а новую не создали: для ловли рыбки им нужна мутная водица» — говорится в одном из сообщений группы.
Врио директора института Алексей Маслов в разговоре с нашим корреспондентом отрицает все обвинения в свой адрес. «Система защищается. Министерство науки и образования инициировало некоторую реформу института, что вызывает сопротивление», - говорит он.
В ответ на жесткую критику в закрытой группе Алексей Маслов от имени института подал в суд на Олега Казакова с целью защиты чести и достоинства. 11 декабря прошлого года суд в иске отказал, а информация о конфликте стала более публичной.
Стратегический институт
Конфликты в институте начались задолго до прихода нового руководства.
Институт Дальнего Востока был создан в 1966 году с целью фундаментального изучения в то время недружественного Китая. В Союзе под одной крышей была создана, видимо, самая большая в мире концентрация ученых-дальневосточников под одной крышей.
После крушения СССР институт (как и вся российская наука) в существенной степени потерял и финансирование, и государственный заказ. Новая Россия в 1990-е годы ориентировалась на Запад, чиновники-реформаторы не жаловали советские школы в общественных науках, а сфера госуправления перестала нуждаться в научной экспертизе и, судя по всему, не очень понимает как использовать науку при принятии решений и по сей день. Жизнь без заказчика привела к тому, что институт и ученые «выживали» и это выживание приобретало подчас уродливые формы. Бедность, в частности, приводила к тому, что китайские научные партнеры могли оплачивать командировки российским коллегами, но сами отказывались от тех копеек, которые могла предложить российская сторона.
Авторитет института в этом время падал. Коллектив удалось сохранить во многом благодаря авторитету и воле академика Михаила Титаренко, который возглавлял институт с 1985 по 2015 годы. Атмосфера выживания и три десятилетия авторитарного руководства не могли не привести к деградации управления институтом, что особенно сильно проявилось при преемнике Титаренко Сергее Лузянине, который не имел востоковедного образования.
«Авторитет института упал очень сильно, — рассказывает руководитель Центра политических исследований и прогнозов в институте, автор самой цитируемой российской монографии о внутренней политике Китая («Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности») Андрей Виноградов, — китайские коллеги в кулуарах спрашивали: «А что ваш директор совсем не знает китайского языка?»
Как рассказывают в институте, Лузянин позволял себе абсолютно непрофессиональные заявления, например, о том, что Китай отказался от строительства социализма и строит гармоничное общество, что Китай внес решающий вклад в разгром Японии во Второй мировой войне, что является явной фальсификацией истории. Такие «ляпы» из уст директора ключевого востоковедческого института не безобидны и с точки зрения международных отношений.
Ученый совет института и самые активные его ученые, включая Андрея Виноградова и крупнейшего в России специалиста по экономике Китая профессора, автора только что вышедшей монографии («Китай становится экономической сверхдержавой») Андрея Островского на протяжении последних лет были в оппозиции Сергею Лузянину. Этот конфликт достиг наибольшего накала в 2018 году, когда государство выделило средства на повышение оплаты труда ученых, которые дошли до трудового коллектива института лишь частично. Ученым советом ИДВ была образована специальная комиссия, которая обращалась в различные официальные инстанции с требованием прекратить злоупотребления директора и навести порядок в управлении институтом.
16 марта 2020 года Сергей Лузянин решением Министерства образования и науки был уволен с должности директора института с формулировкой «за утрату доверия». Казалось бы, для этого по версии реформаторов и делалась реформа Российской академии наук в 2013 году — для наведения порядка в академических институтах, освобождения реальной науки от коррупции и кумовства.
23 марта на должность временно исполняющего обязанности директора института был назначен Алексей Маслов, но практически немедленно конфликт разгорелся с новой силой.
Версия директора
«На самом деле никакого конфликта с научным коллективом у нас нет. – говорит Алексей Маслов. — Большинство сотрудников с нами согласны, мы договорились с ними, что шаг за шагом выводим институт из хозяйственного кризиса, потому что научного кризиса в нем как раз и нет. Я не во всем согласен с новым Уставом института, но он одобрен Министерством образования и науки и согласован с Академией наук, он приводит ситуации в институте в соответствие с современным законодательством. Новый устав предусматривает единоначалие, которое вернет институту управляемость и прекратит борьбу группировок внутри него. Устав предусматривает, что по должности директор возглавляет и Ученый совет, то есть руководит и хозяйственной и научной деятельностью института. И, что очень важно, Устав учреждает Наблюдательный совет, который будет независимо следить за тем, чтобы в институте больше не было серьезных нарушений. А нарушения были очень серьезными. Из института выводили десятки миллионов по аренде, это мы все вернули в бюджет. Институт годами не платил налоги и взносы в пенсионный фонд. Сейчас задним числом из внебюджетных средств мы платим в налоговую. Устав предусматривает расширение видов деятельности института, но не для того, как нас обвиняют, чтобы развернуть какую-то «коммерцию», а для того, чтобы привести в соответствие с законодательством то, что он и так делает. Для этого нужна в том числе уставная образовательная и издательская деятельность. В институте работала аспирантура, но по уставу это было запрещено, институт выпускал книги, но он не имел права их продавать, в институте работал книжный киоск, но даже без кассового аппарата, помещения сдавались в аренду, но ни один договор не бы надлежащим образом оформлен. Новый устав и новое управление нужны для того, чтобы разрешить крайне сложную ситуацию и с финансами и уголовными расследованиями, которые ведутся в институте в отношении «группы неустановленных лиц».
В неофициальной беседе с нашим корреспондентом Алексей Маслов выразил мнение, что реформе в институте сопротивляются люди, прямо замешенные в масштабной коррупции, процветавшей при прошлом руководстве.
Версия ученых
— Как раз, напротив. – говорит Андрей Виноградов. — Те, кто выступает с критикой Маслова, включая Андрея Островского, меня и других, и поставили вопрос о махинациях прежнего директора, создали комиссию, обращались в органы госвласти, РАН и министерство. Результатом нашей деятельности стало увольнение Лузянина. А поддерживают Маслова сейчас как раз люди, которые были приближены к бывшему директору, в том числе и те, что получали от него, как говорят, денежные выплаты за преследование членов комиссии Ученого совета.
Сам Андрей Виноградов был уволен с формулировкой «за прогулы» при директорстве Сергея Лузянина, и это увольнение было воспринято научным коллективом как акт несправедливости.
Андрей Виноградов подал иск о восстановлении на работе и 2 декабря выиграл его уже во второй (апелляционной) инстанции.
«То, что новое руководство не восстановило Виноградова в должности, а продолжало бороться с ним в суде и даже подало апелляцию, стало для научных сотрудников символом того, что Алексей Маслов не стремится к оздоровлению института, а продолжает линию прежнего руководства», - говорит Андрей Островский.
Он так же настаивает на том, что новый Устав института, подписанный заместителем министра образования и науки, был принят в обход законных процедур.
«Временного исполняющий обязанности директора пытается решать ключевые вопросы без согласования с трудовым коллективом. — говорит Островский. — Новый устав должен был пройти через общее собрание и только потом направляться на утверждение в министерство. Это грубая, принципиальная ошибка. Ее можно оценивать как подлог».
Кроме того Островский говорит, что реформы в институте могли бы следовать из программы его развития, которую новое руководства так и не представило, а все научные результаты созданы в рамках принятых направлений научной деятельности, а новая команда не имеет к ним отношения.
«Финансовые махинации требуют устранения и наказания, а не реорганизации, которая мешает научной деятельности, необходимость ее никак не обоснована, вызывает возмущение и отторжение коллектива, который занимается наукой. – соглашается с ним Виноградов. — А Маслов и его администрация вмешиваются в научную деятельность. Непонятно, как арендные махинации связаны с деятельностью Ученого совета, который не занимался хозвопросами, но который Маслов реформирует».
Среди претензий к новому руководству — закрытость нового штатного расписания и вообще его решений, которые вопреки традиции вообще не появляются на сайте. Критике был повергнут и приказ врио директора от 1 сентября 2020 года, согласно которому было принято «Положение о коммерческой тайне» в институте.
«Ситуация в институте ненормальная. В частности, новые назначения вообще проходят без необходимой по закону конкурсной комиссии», — говорит Островский
На фоне конфликта с самой активной частью института среди сотрудников в самой нелицеприятной форме идет обсуждение научной репутации врио директора.
Секс и ушу
«Битвы на атласных простынях. Святость, эрос и плоть в Китае» — так называется новая книга Алексея Маслова, вышедшая в 2020 году, то есть тогда, когда он уже возглавил Институт Дальнего Востока. Сама по себе тема, конечно, интересная и имеет право на жизнь, но у многих ученых института специфика интересов руководителя вызывает недоумение.
Алексей Маслов – автор десятков книг с заголовками, призванными возбудить массовый интерес о таинственном Востоке, но которые, по мнению ряда ученых, находятся далеко за пределами научной корректности. Сам Маслов в разговоре с нашим корреспондентом сказал, впрочем, что он по основной квалификации скорее организатор науки, а не ученый или литератор. Действительно, до того, как возглавить Институт Дальнего Востока он руководил целым рядом институций в сфере науки и образовании. В начале 2000-х он координировал проект «ИНО-Центра», организованный американским фондами Carnegie foundation, MacArthur’s Foundation, Kennan Institute для поддержки общественных наук в России. В 2008-2010 годах он был директором Центра стратегических исследований Китая РУДН, в 2010-2019 годах руководителем Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
Но Алексей Маслов выступает также и в роли ученого-востоковеда, и в этом качестве он тоже повергается критике. Так, на ведущем китаеведческом сайте Синология.ру опубликована большая и разгромная рецензия на целый ряд работ Маслова, ее авторы (Ульянов Ю.М, Тертицкий К.М., Филонов С.В.) указывают на многочисленные фактически ошибки в датах, именах, названиях классических книг. «Автор, видимо, очень слабо знаком с текстами, на которые ссылается или о которых говорит», — замечают рецензенты. Следует заметить, что одна из рецензируемых книг не популярная литература о тайнах Востока, а учебник для вузов.
Ведущий российский специалист по древнему Китаю, лауреат государственной премии Артем Кобзев считает, что падение уровня научной и научно-популярной литературы является частью системной проблемы.
«В 1990-е наука, в том числе китаеведение лишилась спроса, и многие начали искать спрос сами, иногда переходя грань научности, выходя на рынок «эзотерики» и прочей антинаучной литературы. Рухнула не только система научной работы, но и институт редакторов, которые бы не допускали грубых ошибок, например, в образовательной литературе», - отметил он.
Главный редактор портала Синология.ру, заведующий отделом Китая Института востоковедения, один из ведущих российских синологов, лауреат государственных премий РФ и КНР Артем Кобзев считает, что падение уровня научной и научно-популярной литературы в настоящее время является частью более общей и системной проблемы положения науки в нашей стране.
— В 1990-е наука, в том числе китаеведение, в значительной мере лишилась государственной поддержки и общественного интереса, многие ученые ушли из профессии или начали искать пути выживания, иногда далеко уводящие от научности в сторону коммерческой востребованности, и производя низкопробную, кишащую неточностями и ошибками околонаучную или даже антинаучную продукцию, что не раз вызывало шумные скандалы, в том числе в Академии наук. Даже в обветшавших очагах более или менее строгой научной деятельности практически развалился институт научных редакторов, научная критика и даже уловление на лжи или плагиате перестали иметь какой-либо практический эффект, позорно обанкротился и рухнул такой колосс, как издательство «Наука».
Начало карьеры Алексея Маслова пришлось как раз на конец Перестройки и 90-е, и тогда в прессе начинают возникать множество самых удивительных его регалий. На сайте «Востоковед Маслов — сын лейтенанта Шмидта нашего времени» собрано несколько сюжетов об этом. В частности, там есть рецензия на кандидатскую диссертацию Маслова, в которой автор, по данным сайта, ссылается на несуществующие или опубликованные после защиты работы. Там же есть разоблачение истории о стеле, которая согласно многим интервью Маслова и записи в Википедии поставлена в монастыре Шаолинь в честь его заслуг. Авторы сайта, впрочем, доказывают, что стела поставлена вовсе не в честь Маслова, а честь монаха Ши Синъи («Странствующий орел»), который живет на Тайване, и информация о котором вполне доступна в сетях.
Несмотря на это, Алексей Маслов и в интервью с нашим корреспондентом по собственной инициативе вновь рассказал о том, что в Шаолине установлена стела в его честь.
Мы также спросили у Алексея Маслова, как тот относится к критике в своей адрес. Он ответил: «Это нормальная научная полемика».
Андрей Виноградов так не считает. «Нормальной полемики в данном случае нет. Можно ли найти еще одного китаеведа, на работы которого такое количество отрицательных рецензий? Его уличают во лжи, в приписывании себе несуществующих работ и регалий, в вопиющих ошибках», - сказал он.
Вопрос о научной добросовестности нового руководство обостряется тем, что согласно новому уставу директор возглавляет также Ученый совет и руководит всей научной работой.
Что дальше
Несмотря на десятилетия упадка Институт Дальнего Востока сохранил научное ядро и добился признанных в стране и мире результатов. За последние 15 лет институт подготовил 5-томную «Энциклопедию духовной культуры Китая», которая получила Государственную премию РФ и переведена на китайский в КНР, и 10-томную «Историю Китая», которая переводится в КНР. Подобные труды требовали многих лет работы многих специалистов.
Оздоровление управления в институте давно назрело, всем было бы лучше, если ученые занимались наукой, а не постоянной борьбой с руководством за свои права.
«Ситуация в Институте Дальнего Востока – симптом более широкой проблемы. – говорит директор Центра исследований Восточной Азии МГИМО МИД России, заведующий Международной лабораторией исследований мирового порядка и нового регионализма Высшей школы экономики Александр Лукин. — Реформа Академии наук в целом прошла контрпродуктивно. В Институте Дальнего Востока «получилось как всегда»: администраторы вместо того, чтобы снять административное функции с ученых, постоянно пытаются регламентировать и бюрократизировать научную жизнь, а не управлять хозяйством. Министерство после реформы может обойти согласование с Академией наук и назначить врио директора любого института на неопределенный срок. В данном случае оно так и сделало, и — началась борьба. С обеих сторон слышны обвинения в коррупции, в которые я не хотел бы вдаваться. На мой взгляд, надо организовать выборы, на которых в результате открытой и уважительной полемики сотрудники института смогли бы избрать директора».
Реформа Академии наук в 2013 году свела до минимума полномочия академических лидеров и открыла дорогу «эффективному менеджменту». Оказалось, что эффективное управление наукой невозможно без участия ученых.
«Сама мысль о единоначалии в науке, к которой все время апеллирует Маслов, противоречит элементарным представлениям о научной деятельности. — говорит Андрей Виноградов. — Организующим началом научного поиска может быть только научный авторитет. Выборы в научном коллективе — один из возможных и наиболее распространенных способов опереться на него в управлении».