Деловая активность начала расти в условиях стагнации экспорта

Индекс PMI обрабатывающих отраслей российской промышленности вырос в январе с декабрьских 49?7, до 50,9%, что означает смену вектора деловой активности с падения на рост. Индекс продемонстрировал превышение порогового уровня в 50% впервые за пять месяцев, сообщает “Интерфакс” со ссылкой на исследование IHS Markit.

Другая важная новость состоит в том, что впервые за 17 месяцев возобновился рост занятости.

Локомотивом, потянувшим деловую активность в гору, стал внутренний спрос. Российские производители, являющиеся клиентурой обрабатывающей промышленности, нарастили число заказов (в том числе, отсроченных ранее непосредственно из-за пандемии коронавируса), в то время как их коллеги из-за рубежа, напротив, сокращали заказы максимальными темпами с мая прошлого года.

Средние отпускные цены в январе продолжали расти одними из самых высоких с февраля 2019 года темпами, констатируют авторы исследования, указывая в то же время, что общая инфляция затрат в производственном секторе в начале года снизилась.

Темпы роста деловой активности остаются ниже средних долгосрочных значений. Бизнес демонстрирует оптимизм, однако и он ниже среднестатистических значений и даже несколько ниже того уровня, который был зафиксирован в декабре.

