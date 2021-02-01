«День влюбленных» в Москве начнется за 5 минут до полуночи

Ночной показ мюзикла за столиками «День влюбленных» в Театре МДМ начнется за 5 минут до наступления Дня Святого Валентина. Сидя с бокалами за столиками импровизированного нью-йоркского бара, зрители станут свидетелями одного дня из жизни влюбленных.

«Каждая пара, успевшая приобрести билеты на этот уникальный показ, в числе первых в Москве встретит День Святого Валентина прямо в театре за своим столиком в необычной приятной обстановке, наблюдая за героями нашей романтической комедии, – комментирует продюсер, художественный руководитель Театра МДМ Дмитрий Богачев. – “День влюбленных” – это легкий, веселый, трогательный мюзикл о том, как два очень разных человека, влюбленных друг в друга, пытаются спланировать свадьбу. Мы хотели, чтобы в Театре МДМ на нашем спектакле каждый вечер и каждый день стал для любящих друг друга их собственным Днем влюбленных независимо от календаря. Но, признаюсь, с момента премьеры мы ждали того самого дня, когда показ совпадет именно с календарной датой праздника, о котором наш мюзикл, и придумали по этому случаю ночной спектакль – наверное, самый необычный способ для любой пары отметить День влюбленных».

Действие мюзикла происходит в баре на Манхэттене. «Белый воротничок» Дэвид и «свободная художница» Джесси пытаются спланировать свадьбу, но все начинает рушиться уже в момент составления списка гостей. Смогут ли влюбленные организовать идеальную свадьбу и при этом остаться вместе?

В главных ролях звезды мюзиклов: Павел Лёвкин, Юлия Чуракова, Станислав Беляев, Юлия Довганишина, Юлия Ива, Александр Суханов, Олег Савцов, Анна Гученкова, Алексей Секирин и другие.