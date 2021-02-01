Курс доллара: аналитики Сбера изменили прогноз по рублю на 2021 год

Новая неделя для нацвалюты началась на минорной ноте. Открывшись на отметках 75,59 рубля за доллар и 91,7 рубля за евро, нацвалюта к пяти часам дня по Москве откатилась до отметки 75,84 за доллар. К евро удалось несколько укрепиться, до отметки 91,68 рубля. Сам доллар при этом даже незначительно ослаб. Так за тот же период индекс DXY с 90,56 пункта опустился до 90,53 пункта.

Отметим, что в течение дня рубль пытался укрепиться, что ему удавалось, однако ближе к вечеру восходящий тренд сменился на нисходящий. При этом умеренный рост нефтяных котировок поддержки рублю не оказал, Напомним, что сегодня первый день ожидаемого сокращения добычи нефти в Саудовской Аравии и других странах ОПЕК+. Саудиты в феврале-марте дополнительно сократят добычу на 1 млн баррелей в стуки. Возможно этот фактор еще будет отыгран рублем в будущем.

Как полагает исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов, в краткосрочной перспективе рубль будет торговаться в диапазоне 76,0-77,0 в паре с долларом и на уровне 91,0-93,0 в паре с европейской валютой.

Тем временем, аналитики компании «Сбер Управление Активами» Антон Струченевский, Родион Ломиворотов и Артем Виноградов скорректировали прогноз по рублю на 2021 год, отмечая при этом, что рубль фундаментально недооценен из-за геополитических рисков.

«При этом складывается впечатление, что геополитические факторы будут и дальше оказывать давление на российскую валюту, поэтому мы скорректировали наш прогноз и моделируем на 2021 год средний курс на уровне 72 руб. за доллар», — таков их овый расчет. Ранее они прогнозировали курс на уровне 68,3.