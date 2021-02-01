Движение вверх

Столичные лифтостроительные предприятия в прошлом году значительно нарастили выпуск оборудования, причем на этот показатель не повлиял даже весенний локдаун. В беседе с «Экспертом» представители крупнейших заводов рассказали, что поддержку их производствам в основном оказали высокий спрос со стороны девелоперов, а также продолжающиеся программы реновации жилья и модернизации оборудования в уже существующем жилом фонде.

«В 2020 году московские предприятия выпустили свыше 15 тысячи лифтов – это на 10% больше, чем годом ранее. В столице работают два крупнейших производителя страны – Щербинский лифтостроительный завод и Карачаровский механический завод. Последний в прошлом году обновил российский рекорд, выпустив 270-тысячный лифт ко Дню города», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Подводя итоги 2020 года, представители АО «МЭЛ» рассказали, что им удалось выполнить все обязательства перед федеральными девелоперами и застройщиками, в числе которых – ГК «ПИК», ГК «Самолет», ГК «ФСК», ГК «МИЦ», а также Фондом Реновации и другими компаниями.

«Основным рынком нашей продукции является Москва и область, но за 2020 год мы смогли значительно расширить региональную сеть поставок. Теперь мы поставляем лифты в 12 регионов, от Поволжья до Дальнего Востока. В итоге производство за год увеличилось в 2,5 раза», – рассказал генеральный директор компании Руслан Родиков.

Борьба с COVID

Стоит отметить, что значительная часть роста производства пришлась именно на первую половину года. Как пояснил «Эксперту» глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, весной лифтостроители активно включились в борьбу с COVID-19.

«Действительно, если посмотреть статистику более детально, то получится, что, например, за первый квартал наши предприятия выпустили на 40% больше, чем за первый квартал 2019-го. В период пандемии они не только не «заморозили» работу по уже заключенным контрактам, но и оперативно подключились к оснащению больниц, которые начали возводить по всей стране в рекордные сроки», – пояснил глава ведомства.

Так, например, Карачаровский механический завод поставлял лифты для госпиталей Министерства Обороны. Значительный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией внес и Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ), обеспечивший поставку 140 больничных лифтов в 16 регионов страны. В декабре предприятие завершило два крупных заказа для Московского региона, передав больницам более 20 лифтов, а также заключило контракт на строительство и поставку 15 единиц для Вологодской районной больницы.

Еще одна важная деталь – в прошлом году ЩЛЗ разработал специальную систему обеззараживания кабины лифта. Созданное на предприятии универсальное устройство подходит для всех типов оборудования. По результатам проверки в НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора выяснилось, что система очищает воздух с эффективностью 95% и поверхности кабины – на 93% за 30 минут работы.

По словам генерального директора АО «ЩЛЗ» Антона Артемьева, система устанавливается не как отдельный элемент, а целиком встроена в кабину лифта и полностью синхронизирована с его датчиками. Благодаря этому она работает только когда в кабине никого нет. «В данный момент производится расчет себестоимости системы и подготовка к выпуску в серийное производство», – добавил он.

Другие предприятия также проводят испытания подобных систем. Так, «Мослифт» представил УФ-рециркулятор воздуха закрытого типа на ультрафиолетовых светодиодах, который обеспечивает постоянный приток обеззараженного воздуха в кабину лифта.

Также в компании внедряют системы бесконтактного управления. «Мослифт» готовится предложить медицинским учреждениям лифты, которые можно будет вызвать с помощью RFID-карты. При этом такие карты позволят внедрить право приоритетного доступа.

«Кабины будут оснащены системой приоритета доступа для медперсонала: специальная RFID-карта, которая есть только у медработника, дает приоритет вызова. При срочной необходимости система останавливает лифт, высаживает пассажиров и направляет кабину к этажу, с которого поступил срочный вызов. Лифт подчиняется тому, у кого есть «особый ключ». Габариты кабины и дверей этой модели позволят беспрепятственно проходить медицинской каталке для транспортировки больных, не способных передвигаться самостоятельно. Двери данной модели будут автоматические – как в обычных лифтах, а не распашные», – рассказал генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян.

Стоит отметить, что столичные власти активно поддерживают отрасль. Лифтростроителям доступен ряд льгот, например, по данным департамента инвестиционной и промышленной политики, статус промкомплекса дает снижение ставки регионального налога на прибыль, для них в два раза сокращен налог на имущество, а также снижен налог на землю. Еще субсидии – в прошлом году одному из предприятий одобрили заявку почти на 10,5 млн рублей на возмещение затрат по оплате лизинговых платежей.

Год цифровизации

В целом за последние годы все столичные лифтостроительные предприятия провели широкую модернизацию своих заводов, что также сказалось на увеличении мощности производств. При этом они делают большую ставку на цифровизацию.

Так, АО «МЭЛ» внедрил новую ERP-систему, которая теперь полностью обеспечивает работу с 3D-моделями деталей операторами станков, избавившись тем самым от необходимости работы с бумажными чертежами. Вместе с тем станочный парк предприятия был оснащен специальными датчиками, позволяющими дистанционно контролировать работу станков и конвейеров – это позволило поднять их производительность до 30%.

Цифровая модернизация затронула и саму продукцию завода: сейчас предприятие разрабатывает дополнительные функции, в числе которых – прямая связь лифта с домофоном, благодаря которой лифт будет вызываться на первый этаж в момент открытия подъездной двери. А для сервисно-монтажных лифтовых организаций почти закончена разработка приложения с 3D-инструкцией по монтажу, технической документацией и функцией оперативной связи с заводом. Сейчас это приложение находится на стадии финального тестирования.

ЩЛЗ тоже внедрил новую цифровую систему управления предприятием – так называемого «цифрового двойника» производства. Теперь все станки на заводе оснащены датчиками, которые передают информацию о состоянии оборудования и его загруженности в единый центр.

«Система позволяет следить за данными со станков в режиме реального времени, что позволяет быстро и четко управлять производственными процессами, мониторить простои оборудования, производственные задания и в целом то, что сейчас происходит в цехе. Благодаря этому производительность оборудования качественно возрастает», – пояснил Антон Артемьев.

Вместе с тем уже к концу этого года ЩЛЗ планирует реализовать проект в области AR – дополненной реальности. Благодаря этому конструкторское бюро завода сможет автоматизировать свою работу через создание электронной копии всех продуктов компании, презентовать заказчикам 3D-модели оборудования, в том числе с дизайнерской точки зрения, то есть показать, как готовые лифты будут выглядеть в будущем интерьере.

На КМЗ вместе с автоматизацией производства тоже ведутся работы по цифровизации, причем и в отношении самого продукта. «В основе данного перспективного решения будет заложена электронная система контроля качества и эксплуатации лифта с открытым доступом как для самих граждан, пользующихся лифтом, так и для организаций, осуществляющих его сервисное обслуживание», – объясняет представитель завода. – Основная цель такой цифровой системы – повышение безопасности пассажиров и превентивное реагирование завода-производителя на возможные нарушения при обслуживании лифта сторонними организациями».