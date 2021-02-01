Задержки с вакцинацией угрожают восстановлению глобальной экономики

По мере того, как вакцинации во многих странах все больше отстают от графиков, нарастает тревога в отношении сроков восстановления экономик в этих странах в частности и глобальной экономики в целом. Если тенденция не изменится, то очень солидной части планеты придется продолжать бороться с пандемией не только в этом и 2022 годах но и, не исключено, и значительно позднее.

В США и в ряде небольших стран (Израиль, ОАЭ) дела с вакцинацией обстоят более-менее нормально, и большая часть населения будет вакцинирована уже к концу предстоящего лета. Однако на большей части планеты, включая Европу, вакцинация все больше и больше отстает. Проблемы возникают не только с эффективностью вакцин от коронавируса, но и с объемами и со сроками поставок.

При нынешних темпах вакцинации только 10% населения планеты будут вакцинированы к концу 2021 года и 21% - к концу 22-го года, считают аналитики UBS. Лишь 10 стран могут вакцинировать в этом году более трети своих граждан.

Проблема вполне объяснима для бедных стран. Удивительно, что медленно проходит вакцинация и в богатой развитой Европе, которая, казалось бы, должна быть во главе гонки, потому что еще совсем недавно ставила амбициозную задачу вакцинировать к лету 70% населения континента. Сейчас эта цель стала недостижима даже теоретически, потому что по состоянию на конец января в Старом Свете было вакцинировано всего лишь 2% населения. По этому показателю Евросоюз сильно отстает от Израиля, ОАЭ, США и даже Великобритании. О последней, кстати, разговор особый. Борис Джонсон многое поставил на карту и получил немало политических очков, более-менее удовлетворительно (особенно по сравнению, с континентом) обеспечив королевство вакцинами. Успехи британцев дают основание как британским политикам, так и популистам на континенте утверждать, что выход Соединенного Королевства из объединенной Европы не был ошибкой, и вновь говорить о нецелесообразности пребывания в объединенной Европе.

Разные темпы вакцинации позволяют сделать вывод, что восстанавливаться экономики как отдельных стран, так и блоков, как минимум, в ближайшем будущем будут по-разному. Экономика США, например, может вырасти в этом году по прогнозу МВФ на 5,1%, а вот восстановление еврозоны и развивающихся экономик с учетом медленной вакцинации выглядит неопределенно.

Не стоит развивающимся странам рассчитывать и на свою «палочку-выручалочку» - денежные переводы от граждан, работающих за границей. К резкому падению их объема на 7,0% в 2020 году добавится еще более сильное падение в этом году – на 7,5%.

Неравномерная вакцинация имеет и немало других минусов. Например, она скорее всего приведет к тому, что в таких странах, как, например, Бразилия и ЮАР, где темпы новых заражений Covid-19 существенно опережают темпы вакцинации, вирус будет «гулять» еще долго.

Несмотря на неблагоприятную ситуацию с вакцинацией прогнозы экономистов по глобальной экономике продолжают оставаться оптимистичными. Темпы восстановления в отдельных странах и регионах уже настолько высоки, что, например, стремительно тают запасы чипов, одного из главных «инструментов» для функционирования любой современной экономики.

Главная проблема заключается в трудности быстрого увеличения объемов производства вакцин. Еще одна серьезная проблема – задержки с поставками, которые могут иметь эффект домино и затронуть множество других покупателей.

Это наглядно видно на примере Европы, где на многих фармацевтических фабриках, на которых производят вакцину, возникли технические проблемы. Столкнувшись с перспективой уменьшения в феврале-марте объемов поставок вакцины AstraZeneca, на которую в Брюсселе делали главную ставку, на 60%, Еврокомиссия в прошлую пятницу пригрозила фактически запретить в конце марта экспорт вакцины с континента, если проблемы с поставками не будут решены. Поскольку от поставок европейских вакцин зависят многие страны, включая США, Канаду, Японию и другие, то это решение, хотя еще и не вступило в силу, уже вызвало всеобщее недовольство. Так что не стоит удивляться, если в самом ближайшем будущем к экзотическим войнам добавится новый тип войн – вакцинные.

Страдает не только Старый Свет. Замедление темпов работы на фармацевтической фабрике в Бельгии, к примеру, уже привело к тому, что Канада получила недавно на 70% меньше доз вакцины Pfizer, чем было оговорено в контракте. Такая же ситуация сложилась и в Стране восходящего солнца, которая планировала завершить вакцинацию населения к концу июня. Кстати, задержка вакцинации в Японии может иметь негативные последствия для проведения летней Олимпиады.

Аналитики IMA Asia подсчитали, что в самой многонаселенной мусульманской стране планеты - Индонезии, где власти надеялись вакцинировать две трети (65%) 270-миллионного населения в течение 15 месяцев, вакцинация затянется скорее всего на три-четыре года.

На Филиппинах хотели вакцинировать в этом году 70 миллионов человек, но сейчас в Маниле были вынуждены пересмотреть планы. В правительстве Филиппин считают, что в лучшем случае удастся вакцинировать половину населения.

Еще хуже ситуация в Латинской Америке, где две самые густонаселенные страны, Бразилия и Мексика, пока вакцинировали 0,8 и 0,5% населения соответственно.

Не лучше обстоят дела и в Африке. К примеру, самая густонаселенная страна Черного континента – Нигерия с населением 206 миллионов человек до сих пор еще не получила ни одной дозы вакцины. Первая поставка объемом… 100 тысяч доз ожидается лишь в феврале.