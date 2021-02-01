ExxonMobil и Chevron могут создать вторую в мире нефтяную компанию

По появившейся накануне информации инсайдеров, руководители нефтяных компаний ExxonMobil и Chevron в прошлом году провели предварительные переговоры, чтобы обсудить возможность объединения двух крупнейших производителей нефти в США.

Обсуждения рассматриваются экспертами Wall Street Journal как попытка восстановить тяжелое положение компаний после пандемии. Переговоры свидетельствуют о давлении, с которым столкнулись доминирующие компании энергетического сектора, когда цены на нефть резко упали из-за COVID-19.

Анонимный источник сообщил Reuters, что переговоры между исполнительным директором Exxon Дарреном Вудсом и генеральным директором Chevron Майком Виртом были достаточно серьезными: уже подготовлены документы, касающиеся некоторых аспектов слияния. Тем не менее, обсуждения пока охарактеризованы как предварительные.

Exxon и Chevron, рыночная капитализация которых составляет 190 и 164 млрд долларов соответственно, отказались от комментариев в воскресенье.

Такая сделка воссоединит двух крупнейших потомков монополии Standard Oil Джона Д. Рокфеллера, которая была разделена регулирующими органами США в 1911 году, и изменит нефтяную промышленность - так трактует эту информацию Wall Street Journal.

Рыночная стоимость объединенной компании может превысить 350 миллиардов долларов, что создаст вторую по величине нефтяную компанию в мире по рыночной капитализации и добыче, уступив только государственному производителю нефти Саудовской Аравии Aramco.

Но такое крупное слияние американских нефтяных компаний может натолкнуться на сложности. На прошлой неделе президент США Джо Байден подписал новые экологические распоряжения, заявив, что климатический кризис является реальной угрозой, требующей срочных мер, и представил свою команду, включая бывшего госсекретаря Джона Керри в качестве нового глобального посланника США по экологическим вопросам.

Во время избирательной кампании в октябре прошлого года Байден сказал, что подтолкнет США к «отказу от нефтяной промышленности».

Один из инсайдеров сообщил Wall Street Journal, что стороны, вероятно, упустили возможность завершить сделку при бывшем президенте Дональде Трампе, который отказался от Парижского соглашения и имел прочные отношения с отраслями ископаемого топлива.

«Эксон Нефтегаз Лимитед», дочерняя компания ExxonMobil, является участником международного нефтегазового консорциума на условиях СРП «Сахалин-1» - совместно с ПАО «Роснефть», японской SODECO и индийской государственной нефтяной компанией ONGC Видеш (соглашение о разделе продукции было подписано в июне 1995 года, ONGC присоединилась в 2001 году).

Компания Chevron еще в период СССР (1990 год) заключила сделку по участию в разработке нефтегазового месторождения Тенгиз в Казахстане. Сейчас ей принадлежит 50 % в компании Тенгизшевройл, ведущей разработку месторождений Тенгиз и Королев, а также 18 % в месторождении Карачаганак.