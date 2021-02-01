Февраль для нефти начинается с роста

Рынок надежд и опасений

Второй месяц 2021 года начинается для рынка «черного золота» с подъема. Тренд на повышение цен на нефть может стать достаточно устойчивым, несмотря на огромное количество рисков, которые до сих пор сохраняются. На мировых рынках сейчас наблюдаются все признаки активизации торговли в сырьевых сегментах. Инвесторы надеются на восстановление рынков, а также на то, что усилия правительств по обузданию коронавируса наконец принесут свои плоды.

Так, по состоянию на 7.45 мск цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65% — до 55,38 доллара за баррель; стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,42% — до 52,42 доллара за баррель, сообщает «Прайм».

Основные надежды участники рынка возлагают на ОПЕК+, в рамках договоренностей которой ряд стран должны пойти на дополнительное сокращения добычи с февраля. Так, Саудовская Аравия сократит добычу в феврале и марте примерно на 1 млн баррелей в сутки. Кроме того, все сильнее становятся надежды на восстановление мировой экономики и соответственно спроса на энергоносители.

В числе основных рисков для этого сегмента рынка остаются следующие: сокращение объемов торговли из-за локдаунов в ряде стран, сбои в производстве промышленной продукции, увеличение сроков доставки грузов, рост запасов топлива из-за падения спроса. Также негативную роль может сыграть ухудшение технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов на фоне падения инвестиций в сектор.

На рынке нефти ситуация сейчас остается стабильной: апрельский фьючерс на Brent торгуется в боковом диапазоне 54,5-56,5 долл./барр., отмечает управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова. Статистика по буровым установкам, опубликованная в пятницу, снова показала рост — до 295 шт., что создает предпосылки для восстановления добычи нефти в США (с лагом в 4-6 месяцев).

Впрочем, отмечает аналитик, ключевая тема сейчас — добровольное сокращение добычи нефти Саудовской Аравией на 1 млн барр./день в феврале при возврате на рынок добычи в 0,5 млн барр./день от ОПЕК+. В Промсвязьбанке полагают, что проблемы с поставками вакцин в еврозону и, соответственно, задержка с массовой вакцинацией, будет ограничивать позитивные настроения сырьевых спекулянтов.

Перспективы восстановления спроса на энергоносители все еще неочевидны. «Мы рассчитываем на возврат Brent в диапазон 50-55 долл./барр. и плавное сползание к 53 долл./барр.», — говорит Екатерина Крылова.

Подорожание носит опережающий характер

Повышение цены нефти в первой половине января связано в основном с конъюнктурными факторами, говорит главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Начало массового вакцинирования в различных странах, принятие решений в США о масштабном денежном

стимулировании экономики приводят к ожиданиям усиления в дальнейшем деловой активности в мире. Это предполагает увеличение спроса на нефть. Важно и то, что ОПЕК+ в начале января приняла решение о сохранении добычи на неизменном уровне до конца марта. Саудовская Аравия в одностороннем порядке сокращает добычу в феврале-марте примерно на 1 млн барр. в сутки. Россия же повышает добычу в феврале на 65 тыс. барр., и в марте — ещё на 65 тыс. барр. в сутки.

Таким образом, полагает эксперт, подорожание нефти носит в целом опережающий характер, прежде всего в расчёте на будущий фундаментальный рост спроса. Однако, по оценке ОПЕК, суточный спрос в 2021 году увеличится лишь на 5,9 млн барр., после его снижения примерно на 10 млн барр. в 2020 году Это будет препятствовать восстановлению цен, которые уже достигли «допандемических» уровней февраля 2020 года.

Пока восстановление спроса крайне неустойчиво, констатирует Марк Гойхман. Вакцинация идёт более низкими темпами по сравнению с ожиданиями, число заболевших не снижается, локдауны в Европе не ослабляются. Эпидемиологи ожидают и третью волну весной 2021 года. А тем временем, с повышением цен, которое сейчас явно опережает увеличение потребностей, всё больше станут добывать и экспортировать страны, не входящие в сделку ОПЕК+, прежде всего, США. Предложение будет усилено и в случае снятия эмбарго с Ирана и ограничений — с Венесуэлы, вероятных из-за победы Джо Байдена и демократов в конгрессе США.

Поэтому, после эмоционального конъюнктурного всплеска, цена с середины января приостановила рост и колеблется вокруг уровня 55 долл. за баррель Brent. Далее, ожидает аналитик, в первой половине года из-за описанных обстоятельств она может оставаться в районе 55-57 долл. или даже снизиться в диапазон 50-55 долл. Но во втором полугодии, при благоприятном развитии конъюнктуры и восстановлении деловой активности в мире нефтяные цены способны подняться к рубежам 56-58 долл.