Глава Госдепа опроверг причастность США к акциям протеста в России

Госсекретарь США Энтони Блинкен опроверг причастность американских властей к акциям протеста, которые прокатились по нашей стране в эти и предыдущие выходные.

По словам главы Госдепа, российское правительство совершает большую ошибку, если думает, что дело в США.

«А дело ведь не в нас, а в них. Дело в правительстве РФ. Дело в чувстве отчаяния и безнадёжности, которое народ России испытывает от коррупции, от автократии, и я думаю, что властям нужно посмотреть внутрь, а не наружу», – цитирует Блинкена NBC.

Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства США выразил «глубокую обеспокоенность» массовыми задержаниями протестующих.

Ранее сообщалось, что глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, а также информацию о том, что некоторые участники этих незаконных мероприятий получили травмы.

Представитель Кремля призвал не оценивать примитивно, всё, что запечатлено на фото и видео. По его словам, необходимо задумываться о причинах этих мер.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, видел ли Владимир Путин видео, на которых запечатлены жёсткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков подчеркнул, что президент не может смотреть всё, что появляется в Интернете.

Также Песков заявил, что случай нанесения травм участникам несогласованных акций надо рассматривать отдельно.

«На провокации полиция отвечает жестко и в рамках закона. Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одну: это на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.