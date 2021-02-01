Израиль готов предоставить вакцину для Палестины

Новостная служба BBC сообщила, что Израиль готов передать 5000 доз вакцины COVID-19 палестинским медицинским работникам, ежедневно работающим с зараженными.

Это первый шаг страны в поддержку соседствующего государства. Эксперты ООН считают, что вакцинация палестинцев является ответственностью Израиля, ссылаясь на соглашения в Осло (1993 года), в рамках которых части Западного берега и сектора Газа временно управляются Израилем до достижения мирного урегулирования. В соглашении указано, что Израиль должен давать возможность Палестинской автономии осуществлять надзор за общественным здравоохранением.

Израиль ранее оспаривал позицию ООН и утверждал, что не получал запрос от Палестины на вакцинацию. Неизвестно, что именно заставило еврейское государство частично изменить свое решение.

По данным исследования Университета Джона Хопкинса, в Израиле с начала пандемии зарегистрировано около 640 000 случаев Covid и чуть более 4700 смертельных случаев. Исследования показывают, что в Палестине – на Западном берегу и в Газе зарегистрировано почти 160 000 случаев заболевания, 1833 человека погибли.

Израиль подписал особое соглашение с поставщиком вакцины Pfizer, согласно которому страна предоставляет важные медицинские данные в обмен на ускоренные поставки. Соглашение помогло Израилю стать страной с самым высоким процентом привитого населения. Около 1,7 миллиона человек, почти 20% населения, уже получили обе дозы вакцины.

Офис министра обороны Израиля Бенни Ганца подтвердил в воскресенье, что Израиль готов передать вакцины. Власти Палестины пока не прокомментировали ситуацию.

Представители органов здравоохранения Палестины утверждают, что переговоры о поставках вакцины из других стран ведутся, но неизвестно, когда они станут осуществимы. Палестинская автономия также надеется получить помощь программы Covax, финансируемой ВОЗ, которая осуществляет поставки вакцин в более бедные государства и страны. Однако сроки этой помощи неизвестны.