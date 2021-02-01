Кремль отреагировал на призыв ФБК к США ввести новые антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в Washington Post о том, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального обратился к США с призывом ввести новые санкции против России. В статье также был приведен полный список лиц, на которые организация требует наложить ограничения. В него вошли председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, зампред правления ВТБ Денис Бортников, а также бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов.

Своими призывами к антироссийским санкциям, отметил пресс-секретарь российского президента в комментарии РИА «Новости», «фонд просто, скажем так, де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента».

По словам Пескова, Кремль вообще считает использование Западом методов санкционного давления на Россию неприемлемым, неправильным и бесперспективным.

30 января текст обращения к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести санкции из-за ареста Алексея Навального опубликовал на своей странице в Facebook исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В письме, направленном в Белый дом, против персон, включенных в «санкционный» список, выдвигаются обвинения в нарушении прав человека, они, якобы, лично вовлечены в преследование Навального и созданного им фонда. Кроме того в списке ««олигархи», которым, как утверждают сторонники Навального Путин даровал богатство и власть, и которые владеют ими от имени режима».

Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьева после возвращения из Германии, где он проходил курс лечения после известного инцидента с отравлением. По решению суда оппозиционер останется под стражей до 15 февраля. Но 2 февраля должен состояться суд, на котором условное наказание по делу «Ив Роше» из-за многократных нарушений режима может быть заменено ему на реальный срок.