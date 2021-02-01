Курс доллара: эксперты сделали плохой прогноз для рубля

Несмотря на то, что вечером в пятницу рубль сумел укрепиться в обеих парах, в целом очередную рабочую неделю национальная валюта завершила в небольшом минусе.

По данным на 19:00 мск 29 января, на торгах Московской биржи курс доллара составлял 75,44 руб., а курс евро – 91,67 руб. Таким образом, по сравнению с закрытием 22 января «американец» подорожал на 29 коп., а «европеец» – на 20 коп.

При этом ситуация на валютном российском рынке немного стабилизировалась благодаря тому, что к концу недели пошли вверх мировые цены на «чёрное золото». Нефтяные котировки подорожали на ожиданиях дополнительного сокращения добычи сырья Саудовской Аравией на 1 млн баррелей в сутки. Также поддержала нашу валюту фиксация прибыли по коротким позициям после падения в предыдущие дни.

Между тем, негативом для курсовой динамики продолжают выступать новости о возможных антироссийских санкциях, которые может ввести ЕС из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Наверняка не обрадует глобальных игроков и информация на эту же тему, появившаяся уже в воскресенье.

Напомним, телеканал CNN сообщил, что Фонд борьбы с коррупцией (ФБК)* обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести санкции против 35 высокопоставленных граждан России из-за ареста Навального. Соответствующее послание передал в администрацию Белого дома исполнительный директор фонда Владимир Ашурков. По его словам, ФБК просит Вашингтон принять ограничительные меры в отношении 35 лиц, приближённых к президенту РФ Владимиру Путину.

В частности, в список ФБК включены: премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководитель пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков, глава ФСБ Александр Бортников, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Газпрома Алексей Миллер, председатель ЦИК Элла Памфилова, бизнесмены Роман Абрамович и Олег Дерипаска, а также некоторые другие.

Прогноз экспертов по курсу рубля

Возросшие риски возможных санкций, а также продолжающийся рост новых заболевших коронавирусом в мире вряд ли возбудит в инвесторах желание иметь дело с риском. По мнению большинства экспертов, вероятнее всего, на начавшейся недели они предпочтут уходить в защитные активы, что негативно скажется на курсе рубля.

Об этом, в частности заявил Андрей Кочетков из «Открытие Брокер», который подчеркнул, что несмотря на отскок, зафиксированный в пятницу, ситуация для рубля остаётся очень непростой, а поводов для дальнейшего укрепления нацвалюты фактически нет.

«Санкции, которые буквально уже нависают над Россией, пугают глобальных игроков. Также против рубля выступает нестабильная ситуация с ценами на нефть, непростая эпидемиологическая обстановка в мире и тот факт, что в США поставлено на паузу решение о принятии пакета спасения американской экономики. Да, остаётся положительной доходность на рынке ОФЗ. Однако следует признать, что её размер мал, чтобы нерезиденты выстроились в очередь на покупку», – пояснил эксперт.

В этой связи, по прогнозу Кочеткова, у рубля почти нет шансов на укрепление. Более того, как считает, он если негативные настроения сохраняться, то на этой неделе, мы увидим пару доллар-рубль в коридоре 76,00−77,00.

Не верит в рубль и Роман Жаткин из ИК «Восточные ворота». Он уверен, что остаться на завоёванных в пятницу позициях, нашей валюте в ближайшее время не получится.

«Цены на нефть, которые в конце прошлой недели помогли рублю немного отыграться потери начала недели, вскоре вновь могут откатиться назад. А это может стать триггером для снижения рубля к обеим резервным мировым валютам. Так, в паре с долларом рубль вероятно уйдёт в диапазон 77,00-79,50, а в паре с евро – в коридор 93,00-94,00. Правда, произойдёт это не на наступившей неделе, а скорее всего – на следующей», – считает эксперт.

Плохой прогноз для рубля сделал также Богдан Зварич из «Промсвязьбанка». По его мнению, в ближайшие дни наша валюта продолжи двигаться к верхней границе коридора 75,00-77,50.

«Среди основных факторов, которые негативно повлияют на курсовую динамику, станет возможная коррекция в ценах на «чёрное золото», где стоимость одного баррель сорта Brent вероятно подешевеет до 50,00-53,00 долл. Также против всех валют сегмента ЕМ продолжат выступать опасения относительно восстановления мировых экономики на новостях о новых случаях COVID-19, а также затягивание c принятием нового пакета помощи американской экономики», – пояснил Зварич.

* «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) – некоммерческая организация, которая Минюстом РФ внесена в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента.