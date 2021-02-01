"Она счастлива": Маск рассказал о подключении к мозгу обезьяны видеоигры

Миллиардер Илон Маск заявил, что один из его стартапов подключил мозг обезьяны к видеоигре, сообщает Bloomberg. "Это счастливая обезьяна", - отметил Маск.



Глава Tesla рассказал об этом во время чата в социальной сети Clubhouse, где его спросили о последних достижениях его компании Neuralink.

“У нас есть обезьяна с беспроводным имплантатом в черепе, которая может играть в видеоигры в своем мозгу”, - рассказал Маск нескольким тысячам слушателей в клубном чате.

Миллиардер добавил, что цель проекта научить обезьян играть друг с другом в понг и пообещал опубликовать видео с играющими "счастливыми" обезьянами в ближайшие недели. По его словам, есть примитивные версии этого устройства с проводами, торчащими из головы. В новом устройстве, которое испытывают на приматах, этот недостаток устранен. По размерам вживленный обезьяне чип не больше обычного фитнес-трекера.

В прошлом году компания Маска показывала свинью с чипом, который позволял считывать импульсы нервной системы, и еще одну свинью, из которой такой чип благополучно вынули без ущерба для животного.

Маск объяснил, что “идея с нейронной связью направлена на устранение травм головного и спинного мозга” и восполнение утраченных способностей людей с помощью имплантированного чипа.

Стартап Neuralink был запущен в 2016 году. Ожидается, что разработки компании помогут бороться с болезнью Альцгеймера, деменцией, параличом. По словам Илона Маска, также он поможет людям с потерей памяти и слуха, депрессией и бессонницей.

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