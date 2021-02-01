Резидент ОЭЗ «Технополис "Москва"» вложит более 20 млн рублей в производство медоборудования

Компания «ТЗМОИ», получившая статус резидента столичной особой экономической зоны в конце 2020 года, специализируется на выпуске медицинского оборудования для инфекционного контроля. В 2021 году предприятие планирует вложить более 20 млн рублей в расширение производства, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

«Предприятие выпускает стерилизаторы, дезинфекционно-моечное оборудование, установки для обеззараживания медицинских отходов и прочую технику для инфекционного контроля. На площадке ОЭЗ в Печатниках с 2015 по 2019 год компания успешно провела первый этап локализации производства. В этом году предприятие планирует приступить ко второму этапу, вложив 20,6 млн рублей», – отметил Александр Прохоров.

АО «ТЗМОИ» входит в группу «Фармстандарт-медтехника». Компания планирует и дальше развивать производство и дополнительно расширять номенклатуру оборудования для инфекционного контроля, добавил директор головной организации Алексей Зезуля.

«В 2020 году предприятие поставило более 300 единиц оборудования для дезинфекции и стерилизации в медицинские учреждения, в том числе в больницы, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией. Поставки охватили семь регионов России. Дальнейшее расширение производства позволит увеличить географию присутствия компании и повысить уровень оснащения российских больниц, а сотрудничество с ОЭЗ «Технополис «Москва» поможет решать эти задачи более эффективно», - подчеркнул руководитель компании.