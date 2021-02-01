Москва расширила возможности для поддержки промышленных предприятий

Мосгордума приняла поправки в законы «Об инвестиционной политике города Москвы» и «О промышленной политике города Москвы», которые гарантируют сохранение условий специальных инвестиционных контрактов (СПИК) столицы, а также уточняют и дополняют понятия специальных статусов, дающих право на льготы. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики.

«Принятые Московской городской думой изменения в законы приводят столичное законодательство в соответствие с федеральным. В частности, введено понятие статуса промышленного технопарка и его резидента, которые ранее были закреплены на федеральном уровне. В дальнейшем будут разработаны критерии присвоения нового статуса и возможные льготы для промышленных технопарков и их резидентов. Кроме того, законопроект гарантирует сохранение мер поддержки по ранее подписанным Москвой специальным инвестиционным контрактам», – рассказал заместитель мэра Москвы по имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что в настоящее время в столице реализуется пять проектов по СПИК, совокупный объем частных инвестиций в которые превышает 7,7 млрд рублей. Контракты гарантируют стабильность налоговых и иных мер поддержки: с 17% до 12,5% снижен налог на прибыль, обнулен налог на имущество, почти на 100% уменьшен земельный налог, ставка арендной платы за земельный участок.

«В рамках СПИК с Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации к 2023 году завершится модернизация индустриального парка «Нижние котлы». Объем частных инвестиций в проект составит порядка 2,1 млрд рублей. Также благодаря СПИКу в Западном административном округе столицы появится мясоперерабатывающее производство. Новое предприятие пищевой промышленности будет построено в 2021 году. Объем частных инвестиций в проект составит более 1,2 млрд рублей», – пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Внесенные поправки также уточнили понятие якорного резидента и резидента технопарка, индустриального парка. Теперь инвесторы смогут получать эти статусы при осуществлении деятельности не только на территории уже созданного технопарка или индустриального парка, но и на территории создаваемого технопарка или индустриального парка в рамках инвестиционного приоритетного проекта (ИПП).