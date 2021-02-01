Госпереворот в Мьянме: генералы вернулись к власти

Нобелевскому лауреату премии мира Аун Сан Су Чжи не привыкать быть под арестом. Однако между нынешним и предыдущими арестами большая разница. Отличие в том, что сейчас она не оппозиционер, находившийся много лет под домашним арестом, а представитель власти. Очевидно, нынешнее задержание положит конец, хочется надеяться, временный ее политической карьере, потому что после 2016 года она возглавляла внешнеполитическое ведомство Мьянмы и занимала пост государственного советника, что фактически соответствует посту премьер-министра.

Аун арестовали, как нетрудно догадаться, военные, которые совершили переворот в этой стране Юго-Восточной Азии, которая раньше называлась Бирма. Недовольные результатами недавних выборов, на которых их Партия солидарности и развития союза получила в парламенте всего лишь 33 места, они объявили, что выборы были нечестными и что они берут власть в свои руки. Естественно, генералы объяснили свои действия тревогой за судьбу страны и тем, что выборы прошли с «вопиющими нарушениями».

В заявлении о введении в Мьянме чрезвычайного положения генералы жалуются на избирательную комиссию, которая отвергла все их жалобы на нарушения и отказалась откладывать начало работы парламента, которого тоже требовали военные.

На выборах 8 ноября победу с большим отрывом завоевала Национальная лига за демократию (NLD), набравшая 83% голосов. Вместе с Аун рано утром, за несколько часов до начала работы первой сессии нового парламента, задержали и остальное руководство возглавляемой ею NLD, включая уже бывшего президента Тхина Чжо. Как следует из заявления военных по телевидению, в стране введено чрезвычайное положение сроком на один год, а власть сейчас принадлежит командующему вооруженными силами Мьянмы старшему генералу Мин Аунгу Хлайну, который назначил временным президентом Мьина Шве, бывшего генерала, работавшего в гражданском правительстве вице-президентом.

В столице Нейпьидо и Янгоне (бывший Рангун) утром отсутствовала телефонная связь, включая мобильную; не работали и телестанции. Что касается интернета, то скорость оказалась такой низкой, что о нормальной работе не могло быть и речи.

Простые мьянманцы ожидаемо отреагировали на переворот: одни ринулись на рынки запасаться впрок продуктами, а другие помчались к банкоматам запасаться наличными деньгами. Не исключено, что скоро возникнет дефицит как тех, так и других.

Осенью в Мьянме состоялись всего лишь вторые выборы после 2011 года, когда военная хунта согласилась поделиться властью с гражданским правительством. Партия 75-летней Аун одержала убедительную победу и получила подавляющее большинство в парламенте.

Напряжение между гражданским правительством и генералами нарастало последние недели. Все время после выборов в стране говорили о возможности военного переворота. На прошлой неделе представитель армии не исключил его возможность накануне начала работы нового парламента, отвечая на вопрос журналиста. После этой пресс-конференции командующий ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайн намекнул на возможность отмены принятой в 2008 году конституции, гарантировавшей военным 25% мест в высшем законодательном органе страны и контроль над тремя важными министерствами в гражданском правительстве.

В заявлении о введении в Мьянме чрезвычайного положения генералы жалуются на избирательную комиссию, которая отвергла все жалобы военных на нарушения и отказалась откладывать начало работы парламента, которого тоже требовали военные.