Население Италии в 2020 году сократилось на 325 тыс человек

Национальный институт статистики Италии (ISTAT) сообщил, что в 2020 году в стране умерло 725 тыс человек. В тоже время количество родившихся, по предварительным данным, составило около 400 тыс человек.

Глава ISTAT Джан Карло Бланджардо связывает демографический провал с пандемией коронавируса – высокой смертностью и нежеланием заводить детей в сложной экономической обстановке.

Кроме того, сообщается, что в 2020 году количество браков, заключенных итальянцами, упало в двое по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году в Италии от COVID-19 скончалось около 75 тыс человек.

В 2020 году население Италии сократилось на 175 тыс человек по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что в 2020 году население России сократилось на полмиллиона человек. По предварительным данным Росстата в 2020 году численность населения в России упала на 510 тыс человек и на 1 января 2021 года составила 146 238 185 человек. Аналогичное по масштабом уменьшение численности населения фиксировалось в 2015 году – тогда убыль составила 564,5 тыс человек. С 2008 по 2018 годы наблюдался рост численности населения, а максимальный рост был зафиксирован в 2013 году – число жителей страны выросло на 320 тыс человек.