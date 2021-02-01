НИИ гриппа: в России штаммы COVID-19 из Великобритании, Бразилии, ЮАР и США не выявлены

Единственный в России случай заражения новым штаммом коронавируса, который зародился в Великобритании и «полетел» по миру, — завозной. Распространения этого и других штаммов — из Бразилии, ЮАР и США в нашей стране не выявлено, сообщили в НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева. Но мониторинг таких штаммов ведется постоянно.

В России доминирует, по данным ученых другой генетический клайд — GR. Он составляет 89% от всех циркулирующих вирусов и представлен в основном генетической линией B.1.1 и ее производными. Такие результаты в институте получили на основе секвенирования 1547 полных геномов вирусов SARS-CoV-2, циркулирующих в Российской Федерации.

От основной генетической линии коронавируса, распространенной в России, ученые зафиксировали 77 «ответвлений», но в основном это лишь отдельные случаи и широкого распространения по территории страны они не имеют. Более того, как подчеркивают исследователи, «российские» геномы COVID не демонстрируют высокой изменчивости, а происходящие мутации не утяжеляют клиническую картину заболевания, хотя пока и не понятно, какое функциональное значение для вируса они имеют.

Но, как говорится в сообщении НИИ гриппа, полученные к настоящему моменту данные свидетельствуют о невысокой скорости изменчивости возбудителя COVID-19 и эффективности применяемых российских вакцин против коронавирусной инфекции. Продолжающаяся массовая вакцинация населения нашей страны будет способствовать эффективному контролю числа случаев заболевания наряду с другими мерами сдерживания эпидемии».