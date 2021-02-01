Источник основной прибыли Tesla иссякнет в 2025 году

Tesla опубликовала отчет о прибыли в 2020 году, сообщает CNN Business. Основной строкой дохода стала продажа ZEV-кредитов, в то время как прибыль от продажи автомобилей заняла лишь второе место в отчете.

В США одиннадцать штатов требуют, чтобы автопроизводители продали определенный процент автомобилей с нулевым уровнем выбросов до 2025 года. ZEV-кредиты (Zero-Emission Vehicle credits) – это баллы, которые компании получают за продажу электромобилей. Если у компаний не достает определенного количества баллов, они могут купить их у другого автопроизводителя. Tesla продает исключительно электромобили, из-за чего десятки компаний стали покупать у нее ZEV-кредиты.

За последние пять лет это принесло Tesla 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году компания заработала 1,6 миллиарда долларов на кредитах. Это намного превысило чистую прибыль от продажи автомобилей, которая составила 721 миллион долларов.

«Они теряют деньги, продавая автомобили, а зарабатывают, продавая кредиты. Но кредиты кончатся до 2025 года», — считает Гордон Джонсон из GLJ Research, один из крупнейших инвесторов в акции Tesla.

Топ-менеджеры Tesla признают, что компания не может рассчитывать на продолжение использования источника денежных средств.

«Нам всегда чрезвычайно сложно прогнозировать доходы», — сказал главный финансовый директор Tesla Захари Киркхорн. «В долгосрочной перспективе кредиты перестанут приносить нам доход, но мы будем планировать бизнес вокруг этого. Возможно, через несколько кварталов наша прибыль сохранится, если мы найдем другой способ. Также возможно, что этого не произойдет», — философски заключил он.