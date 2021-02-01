Палаткам по всей стране необходимо срочно помочь

Около 30 тысяч объектов нестационарной торговли (НТО), смогут получить важную льготу, если внести в законодательство поправку, предложенную бизнес-омбудсменом Борисом Титовым в письме к главе Минпромторга Денису Мантурову.

Июньский закон 166-ФЗ о неотложных мерах помощи экономики в связи с распространением коронавируса дал, в частности, право торгующим в НТО продлить их использование в заявительном порядке, без участия в торгах, на срок до трех лет. Но — не всем!

Как объясняет в своем письме бизнес-омбудсмен, сегодня в России НТО могут осуществлять свою деятельность как по договорам размещения, так и по договорам аренды. Первым палатки принадлежат (но не земля под ними), а вторые их арендуют. «Сегодня те предприниматели, которые ведут свою деятельность на основании договоров аренды, получили поддержку, а те, кто используют договоры размещения — нет», — передает «Прайм» слова Бориса Титова. Что интересно, именно последних — большинство.

«В качестве шага поддержки было бы правильно дополнить положения этой нормы упомянутого федерального закона, распространив его действие на договоры размещения НТО», — пишет омбудсмен, указывая, что такая помощь бизнесу не повлечет за собой дополнительных бюджетных расходов. Правительство могло бы воспользоваться своим правом законодательной инициативы для внесения этой поправки.

Между тем, для государства разницы между правовыми режимами использования палаток нет, отсутствие упоминания в законе обоих сразу могло произойти просто по недосмотру. Слово «аренда» всем привычно, а чтобы вспомнить еще и о «размещении», надо глубоко знать детали.

Из примерно 200 тысяч нестационарных объектов торговли, расположенных на территории нашей страны, на основании не попавших под действие закона разрешений на размещение стоит 60-65% (по регионам соотношение может значительно варьироваться), приводит «Прайм» слова Наталии Кошелевой, вице-президента Ассоциации малоформатной торговли РФ.

Как раз в 2020-2021 годах заканчивается большая доля таких разрешений, указывает она, приводя число в 30 тысяч как ориентировочное количество «палаточников», которые при внесении поправки могли бы продлить размещение в заявительном порядке.

Но решить этот вопрос нужно в кратчайший срок: закон от 8 июня 2020 года дает возможность воспользоваться этой мерой поддержки до 1 марта 2021 года.

Получать такие разрешения заново — очень длительная процедура, объясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. В муниципалитет подается много документов, их рассматривает специальная комиссия — подходит ли конкретный НТО для данного участка улицы или нет.

Чтобы такие нестационарные объекты не попали в ситуацию, когда заново нужно проходить длительные формальные процедуры, бизнес-омбудсмен и предложил продлить разрешения на торговлю для них автоматически, поясняет Сигал. По его словам, это сократит нагрузку на предпринимателей, даст им возможность продолжать торговлю, когда прибыль из-за пандемии уже серьезно снизилась.

Инициативу можно оценить как полезную, соглашается член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов. По его словам, внесение уточнений в закон, регламентирующий помощь малому бизнесу, не потребует каких-либо дополнительных вложений у государства, при этом эта поправка позволит создать более благоприятные условия для бизнеса, оказавшегося в сложном положении из-за пандемии.

Договоры на размещение НТО и договоры аренды — это в целом схожие механизмы, в идеале власти, конечно, должны были учитывать эти нюансы при формировании законодательной инициативы, но, с другой стороны, все это принималось в таком спешном порядке, что данный недочет не стоит вменять государству как намеренный. В целом в полномочия бизнес-омбудсмена как раз и входит выискивать подобные лакуны и обращать на них внимание федеральной власти, говорит эксперт.

Возможностью продлить договор уберегла бы владельцев НТО по договору размещения от необходимости вновь участвовать в торгах на право занимать ту или иную муниципальную собственность для осуществления коммерческой деятельности. Это снизило бы статистику по ликвидации бизнеса или слияниям и поглощениям, уверен Алим Бишенов. Так что, заключает он, к Титову скорее прислушаются, чем оставят его инициативу без внимания.