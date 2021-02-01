После государственного переворота в Мьянме военные назначили нового президента

Военные захватили власть в Мьянме в понедельник в результате государственного переворота.

Рейтер сообщил, что президент страны Вин Мьин, госсоветник, нобелевский лауреат Аун Сан Су Чжи, которая де-факто возглавляет правительство, и лидеры ее партии «Национальная Лига за демократию» были задержаны ходе утренних рейдов по обвинению в фальсификации результатов парламентских выборов, прошедших 8 ноября 2020 года.

Захватившие власть генералы назначили временным президентом Мьянмы Мьинт Све. Тот, в свою очередь, как пишет РИА «Новости» признал действия военных, совершивших государственный переворот, конституционными и выступил с заявлением, которым объявил в стране чрезвычайное положение сроком на один год и передал в полном объеме власть — и законодательную, и судебную, и исполнительную — главнокомандующему вооруженных сил старшему генералу Мин Аунг Хлайну.

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил задержание государственного советника и президента Мьянмы и призвал военное руководство уважать волю народа Мьянмы и придерживаться демократических норм, а также разрешать любые разногласия путем мирного диалога.

В российской Думе также призвали противоборствующие силы в Мьянме к диалогу, отказу от насилия и соблюдению прав человека.

В то же время, как заявил РИА «Новости» бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский, приход к власти военных в Мьянме вряд ли повлияет на военно-техническое сотрудничество с Россией.

«Это нормально, так же как у нас выборы — у них переворот. На улицах спокойно, никто не бунтует. Я думаю, что вообще ничего не случится, и придавать этому значение нет никакой необходимости», — сказал Бужинский.

Буквально месяц назад в ходе визита Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу был подписан контракт на поставку российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» и беспилотников «Орлан-10Е». С начала 2000-х, по данным агентства, в эту страну были поставлены 30 истребителей МиГ-29, 12 учебно-боевых самолётов Як-130, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, около десятка ЗРК «Печора-2М», а также РЛС, бронетанковая техника и артиллерийские системы. Кроме того, заключён контракт на поставку шести модернизированных Су-30, которая уже началась.