Путин возложил цветы к могилам Ельцина и Ланового

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны Бориса Ельцины на Новодевичьем кладбище в 90-ю годовщину дня его рождения.

«Борис Николаевич Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов её истории – можно сказать, в критический период, когда стоял вопрос о существовании России вообще как независимого государства, единого и целостного. Что отличало Бориса Николаевича? Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность – и за то, что делал сам, и за судьбы страны. Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения, либо покритиковать за отсутствие каких-то решений своевременных. Задним числом мы всегда все, как говорится, умны. А вот когда события накатываются как снежный ком – это совсем другая ситуация, и Борис Николаевич никогда не уклонялся от ответственности, от груза ответственности, которая легла на его плечи или была возложена на его плечи судьбой – мы здесь стоим рядом с его могилой, – или Господом. Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич, и я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду», – сказал Владимир Путин.

Затем Владимир Путин возложил цветы к могиле актера Василия Ланового, который был сегодня, 1 февраля, похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Мы не то чтобы были близки, мы были хорошо знакомы, действительно, последние годы часто – не часто, а всегда шли вместе в строю «Бессмертного полка». Думаю, что такие выдающиеся деятели искусства, как Лановой, они, конечно, оставили – и Лановой, в частности, оставил – очень яркий след в искусстве, да и, можно сказать, в судьбах очень многих людей. Потому что те образы, которые он создавал, безусловно, влияли на воспитание целых поколений. Мне, конечно, очень жаль, что он ушёл из жизни», – сказал президент России.