Российские железнодорожники закрепляются на индийском рынке

В сфере железнодорожного строительства и транспорта рынок подвижного состава в Индии — один из самых перспективных в мире. «Реализация планов страны по развитию железнодорожного транспорта в ближайшие десять лет может потребовать более 65 миллиардов долларов инвестиций в новую технику. Причем значительную их часть планируется привлечь за счет инструментов государственно-частного партнерства и частных перевозчиков — такой практики в индийских реалиях еще не было», — говорит заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Сергей Белов.

В январе в Индию прибыла первая партия машинокомплектов для производства путевых машин типа WST (WorkSite Tamper) российского производства. Это выправочно-подбивочно-рихтовочные машины, они применяются при строительстве, ремонте и текущем содержании железнодорожного пути и выполняют работы с деревянными или железобетонными шпалами. Производитель машин — компания «Ремпутьмаш», которая на протяжении десяти лет поставляла железнодорожную технику в Индию и предоставляла услуги по ее обслуживанию.

Подробнее о борьбе российских машиностроителей за индийский читайте в свежем номере журнала «Эксперт».