Россиян предупредили о резком росте цен на импортные товары

Уже в самое ближайшее время в России могут резко вырасти цены на целый ряд импортных товаров. Это станет следствием подорожания перевозок по морю, передаёт РБК со ссылкой на участников рынка.

В частности, главы группы «Рускон» Сергей Березкин отметил, что в первую очередь рост цен коснётся импортной продукции массового спроса. Речь идёт об одеже, обуви и бытовой технике.

С ним согласен генеральный директор «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров. По его расчётам, цена новых партий импортной бытовой техники, мебели и товаров для дома может подскочить минимум на 10-15% процентов.

В свою очередь исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов предположил, что импортная бытовая техника и электроника подорожают на 2-3%. Основатель Zenden Group Андрей Павлов считает, что обувь может подорожать в среднем на 15%, но цена будет зависеть от её категории.

По словам участников рынка, ещё в конце 2020 года стоимость морских перевозок выросла с 1,5 тысячи долл. до 9 тыс. долл. за контейнер. Как пояснил глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин, в стандартный контейнер помещается, например, около 60-70 холодильников, а такой рост стоимости перевозки означает прибавку в более, чем в 100 долл. за один холодильник. С этим же связан предполагаемый рост цен и на другую импортную продукцию.

