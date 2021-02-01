Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ

1 февраля 2021, 15:00
Из открытых источников

Украина возобновила импорт электроэнергии из России.

Как передаёт РИА Новости, об этом свидетельствуют данные на сайте компании «Укрэнерго».
«РФ: экспорт 0 МВт/час, импорт 200 МВт/час», - отмечается в инфографике на сайте.

Ранее и.о. главы Минэнерго «самостийной» Юрий Витренко заявил, что выступает за «разумные ограничения» импорта электроэнергии из Белоруссии и РФ. Кроме того, он предложил отсоединиться от энергетической системы с РФ и Белоруссией, подчеркнув, что Украине надо объединяться с энергосистемой стран Европы.

Напомним, 3 января Украина возобновила импорт электроэнергии из Белоруссии.
 