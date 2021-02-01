В 2020 году ВВП России сократился на 3,1%

Федеральная служба государственной статистики заявила, что, по предварительной оценке, валовый внутренний продукт России в 2020 году сократился на 3,1% по сравнению с 2019 годом.

«Объем ВВП России за 2020 г., по первой оценке, составил в текущих ценах 106606,6 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2019 г. составил 96,9%. Индекс-дефлятор ВВП за 2020 г. по отношению к ценам 2019 г. составил 100,7%», – сказано в сообщении Росстата.

Падение ВВП в 2020 году стало самым глубоким с 2009 года – тогда российская экономика сократилась на 7,8%.

Ранее сообщалось, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года сократились на 3,5%. С учетом падения доходов в 2020 году, реальные располагаемые доходы россиян в начале 2021 года сократились на 10,6% по сравнению с 2013 годом.

Кроме того, Росстат сообщил, что оборот розничной торговли в России в 2020 году снизился на 4,1% по сравнению с 2019 годом и составил 33,555 трлн рублей. При этом розничный товарооборот продовольственных товаров упал на 2,6% – до 16,403 трлн рублей, непродовольственных товаров – на 5,2%, до 17,151 трлн рублей.