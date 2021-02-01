В Санкт-Петербурге планируется смягчение карантинных ограничений в феврале

Первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов заявил, что дальнейшее снятие ограничений, связанных с распространением коронавируса стоит ожидать в феврале, сообщает РБК. «Ориентировочно это две-три недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», — сказал Ситов в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Ранее о планируемом снятии карантинных ограничений в Санкт-Петербурге сообщало издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. По их словам, обсуждается возобновление работы торговых центров и общепита, а также послабления для концертных площадок и кинотеатров. В настоящее время кинотеатры работают при заполненности залов максимум на четверть, а театрам можно продавать 50% билетов.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России коронавирус подтвержден у 17 648 человек. Всего с начала пандемии выявлено 3 868 087 заболевших.За минувшие сутки сумели перебороть вирус и выписаны по выздоровлении 18 169 человек, то есть в последние дни число выздоровевших уверенно опережает число заболевших. Всего с момента начала распространения COVID-19 в РФ выздоровели 3 318 173 человека. За это время было зафиксировано 73 619 летальных случаев от коронавируса, в том числе, 437 — за последние сутки.

Лидерство по числу заболевших по-прежнему удерживает столица — в Москве за минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 2037 человек. В Петербурге заболели 1842 человека — по уровню распространения инфекции Северная столица на втором месте, на третьем — Московская область, где заразились за сутки 1048 человек.