В Кремле прокомментировали информацию о травмах и жёстких задержаний на незаконных акциях

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал кадры с жесткими действиями силовиков на несогласованных акциях, а также информацию о том, что некоторые участники этих незаконных мероприятий получили травмы.

Представитель Кремля призвал не оценивать примитивно, всё, что запечатлено на фото и видео. По его словам, необходимо задумываться о причинах этих мер, передаёт РИА Новости.

Отвечая на вопрос одного из журналистов, видел ли Владимир Путин видео, на которых запечатлены жёсткие задержания участников незаконных акций, применение электрошокеров и физической силы, Песков подчеркнул, что президент не может смотреть всё, что появляется в Интернете.

«Путин не может видеть каждое видео, которое было записано в ходе этих акций. Там записывается тысячи видео, тысячи разных фрагментов. И частники записывают, и соответствующие службы и так далее. Конечно же, глава государства просто не в состоянии смотреть эти видео», – пояснил пресс-секретарь президента России.

Также Песков заявил, что случай нанесения травм участникам несогласованных акций надо рассматривать отдельно.

«На провокации полиция отвечает жестко и в рамках закона. Каждое из этих действий нужно рассматривать отдельно, общей тенденции здесь нет. В качестве общей тенденции можно принять только одну: это на провокационные действия полиция действует жестко и в рамках закона», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело о воспрепятствовании движению транспорта и пешеходов во время несанкционированной акции в Москве.

«Задержанный в воскресенье Андрей Пивоваров допрашивается в качестве свидетеля по новому возбужденному в 18:00 сегодня уголовному делу по 267 УК РФ – воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества физических и (или) юридических лиц», – рассказал адвокат информагентству.

Напомним, 31 января участники несанкционированной акции протеста в центре Москвы перекрыли движение транспорта в районе Площади трех вокзалов. На Площади трех вокзалов произошли столкновения между протестующими и полицейскими. После столкновений полиция оцепила здание Ленинградского вокзала и начала зачищать площадь около него.

