В МИД Германии сделали важное заявление по «Северному потоку – 2»

Представитель германского внешнеполитического ведомства Кристофер Бургер в ходе специального брифинга для журналистов сделал заявление проекте газопровода «Северный поток – 2».

По его словам, правительства некоторых стран, входящих в Евросоюз, предлагали в прошлом включить «Северный поток – 2» в дискуссию о санкциях против России. Но, как подчеркнул дипломат, позиция Берлина по данному вопросу остаётся неизменной.

«Это было предложено в прошлом разными европейскими правительствами. Таким образом, это не новость. Одновременно вам известна позиция немецкого правительства на этот счёт, в которой ничего не поменялось», – сказал представитель МИД ФРГ, отвечая на вопрос репортёра, является ли «Северный поток – 2» частью дискуссий о санкциях в ЕС против Москвы.

Ранее сообщалось, что советник «Газпрома» по европейским вопросам, зампредседателя Совета российской экономики в ФРГ, научный директор Германо-российского форума, член Валдайского клуба и обладатель высших государственных наград ФРГ и РФ Александр Рар рассказал, почему в этом году «Северный поток – 2» висит, по сути, на волоске и могут ли американцы и украинцы помешать реализовать нам исторический проект.

Подробно об этом читайте в материале «Эксперт Online» «Александр Рар: Северный поток-2» нужно достроить до выборов в Бундестаг».

