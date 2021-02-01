В России «в полку» заболевших коронавирусом прибыло еще 17 648 человек

За сутки в России COVID-19 подтвержден у 17 648 человек, сообщил оперативный штаб 1 февраля. Всего с начала пандемии выявлено 3 868 087 заболевших.

За минувшие сутки сумели перебороть вирус и выписаны по выздоровлении 18 169 человек, то есть в последние дни число выздоровевших уверенно опережает число заболевших. Всего с момента начала распространения COVID-19 в РФ выздоровели 3 318 173 человека. За это время было зафиксировано 73 619 летальных случаев от коронавируса, в том числе, 437 — за последние сутки.

Лидерство по числу заболевших по-прежнему удерживает столица — в Москве за минувшие сутки COVID-19 зафиксировали у 2037 человек. В Петербурге заболели 1842 человека — по уровню распространения инфекции Северная столица на втором месте, на третьем — Московская область, где заразились за сутки 1048 человек. В пятерку также входят Нижегородская (468 человек) и Свердловская (348 человек) области. По официальным данным, «чистой» от коронавируса остается лишь Чукотка.

Между тем, в России продолжается массовая вакцинация. Только в Москве, по данным мэра города Сергея Собянина, уже записались на вакцинацию около полумиллиона человек. По ранее распространенной информации от заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в столице привито более 320 тысяч жителей, ежедневно это число увеличивается на 15-20 тыс. человек, записываются от 17 до 25 тысяч.

С 31 января стала официально доступна для всех россиян запись на вацинацию на портале госуслуг — как на сайте, так и в мобильном приложении.