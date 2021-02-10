Акции дня: бумаги «М.Видео» растут из-за новой дивидендной политики

Трейдеры активно скупают бумаги «М.Видео». К концу дневных торгов на Мосбирже в среду, 10 февраля акции подорожали на +4,14% до 827,1 рублей за бумагу.

Во вторник стало известно, что по новой дивидендной политике группа «М.Видео-Эльдорадо» будет направлять на выплату дивидендов не менее 100% чистой прибыли по МСФО. Платить дивиденды будут два раза в год. Первые выплаты в рамках новой политики планируются по итогам 2020 года. Общая сумма, которую направят на «дивы» по итогам года, - 5,4 млрд рублей. Кроме того, согласно отчету, продажи группы в 2020 году выросли на 15,4% до 504,8 млрд рублей. Бумаги 9 февраля обновили максимумы на Мосбирже и в моменте стоили 870 рублей за акцию.

Не исключают дальнейшего роста котировок аналитики «Фридом Финанс». Акции «М.Видео» являются хорошей долгосрочной высококачественной ставкой на рост маркетплейсов в сегменте торговли бытовой техники и электроники, а также в целом на рынке непродовольственных товаров, отмечают эксперт «Газпромбанка».

Индекс Мосбиржи по итогам торгов упал на -0,79% до 3399,66 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,66% до 1448,31 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:22 мск составила 61,51 долларов за баррель (+0,69%). Российская валюта укреплялась – 73,87 рублей за доллар.