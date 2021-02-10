Fox News: американское правительство советует носить две маски от коронавируса

Федеральное агентство США Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявило, что одобряет ношение сразу двух медицинских масок в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщает телеканал Fox News.

CDC обновили руководство по маскам в среду, включив данные недавнего лабораторного эксперимента, в ходе которого «было обнаружено, что размещение тканевой маски поверх хирургической маски, а также использование правильно подобранной маски было эффективным в остановке распространения коронавируса».

Кроме того, CDC рекомендует использовать маску с проволокой для носа, использовать приспособление для монтажа маски или скобу для улучшения посадки и проверить отсутствие зазоров, через которые может проходить воздух.

Несколько недель назад CDC объявило, что изучает эффективность использования двух масок для предотвращения распространения коронавируса после того, как доктор Энтони Фаучи (ведущий национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям) сказал, что в этом «есть здравый смысл».

Директор CDC Рошель Валенски во время брифинга по коронавирусу в Белом доме заявила, что лабораторный эксперимент с имитацией естественного дыхания показал, что размещение тканевой маски поверх маски для медицинских процедур снижает воздействие потенциально инфекционных аэрозолей примерно на 95%.

При этом CDC не уточнило, проводились ли эксперименты с тремя и более медицинскими масками.