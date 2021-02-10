Сенат: импичмент Трампа не нарушает конституцию США

Сенат США проголосовал за то, чтобы продолжить процедуру импичмента экс-президента Трампа. Его сторонники проиграли голосование о неконституционности самой процедуры в отношении человека, который сейчас является не президентом США, а частным лицом. Победу демократам с итогом 56:44 принесли шесть сенаторов из Республиканской партии. Они согласились с главным пунктом обвинения - Дональд Трамп, который уже больше двух недель является простым гражданином США, подстрекал американцев к мятежу и штурму Капитолия 6 января и заслуживает того, чтобы ему запретили впредь заниматься политической деятельностью. Главным доказательством вины Трампа является его выступление на митинге накануне 6 января, в котором он призвал своих сторонников «сражаться» и идти на Капитолий, хотя и не сказал ни слова о штурме. Сторонники бывшего президента и он сам утверждают, что слово «сражаться» было использовано не в прямом значении.

Палата представителей, нижняя палата американского парламента, в которой у демократов большинство, проголосовала за импичмент еще 13 января, то есть за неделю до инаугурации Джо Байдена. Сегодня, 10 февраля, в сенате начинаются прения по импичменту. Несколько дней сторонники и противники Трампа будут высказываться о том, что они думают по этому поводу. Стороны получат по 16 часов для доказательства своей правоты. В случае необходимости в зал могут приглашаться свидетели. Затем последует окончательное голосование. Для признания экс-президента виновным демократам необходимо получить не менее 67 голосов. Даже с учетом уже имеющихся шести «предателей» из Республиканской партии представляется маловероятным, что за импичмент проголосуют еще 11 республиканцев. Впрочем, примерно, такими же невероятными казалась когда-то победа Джо Байдена на президентских выборах в ноябре прошлого года и еще позавчера признание конституционным импичмента уже покинувшего пост президента Трампа.

В январе было проведено проверочное голосование по конституционности импичмента Дональда Трампа. Тогда в стане республиканцев тоже нашлись несогласные с линией партии, то есть голосовавшие за импичмент, но их было пятеро. Вчера к «январской» пятерке, состоящей из Сьюзен Коллинз, Митта Ромни, Бена Сассе, Лизы Мурковски и Пэта Туми, присоединился еще и сенатор республиканец от Луизианы Билл Кэссиди.

Что касается виновника переполоха, то Дональд Трамп внимательно следит за происходящим из Флориды, которую он выбрал местом своего основного проживания после того, как покинул Вашингтон. Само разбирательство проходит в его отсутствие. Интересы обвиняемого защищают его адвокаты.

«Наши доказательства основаны на твердых фактах,- уверенно заявил главный «организатор» импичмента сенатор демократ от Мэриленда Джейми Раскин перед тем, как показать коллегам 13-минутный видеоролик. Он был сделан на митинге, где Трамп призывал своих сторонников идти на Капитолий, и во время самих беспорядков в столице США 6 января, в результате которых погибли 5 человек.- Это судебно наказуемое преступление. Если оно не является достаточным основанием для импичмента, то тогда вообще не о чем говорить… Это не может быть будущим Америки. Мы не можем разрешать президентам делать это, потому что они отказываются признавать волю народа».

Адвокаты экс-президента Брюс Кастор мл. и Дэвид Шоэн признали, что 6 января в Вашингтоне произошли страшные события, но подчеркнули, что нынешнее разбирательство нарушает конституцию США.

В конституции действительно ни слова не говорится о возможности или невозможности проведения процедуры импичмента в отношении чиновников, которые покинули свои посты до начала рассмотрения дела сенатом. Однако сенат в прошлом не раз проводил процедуру импичмента в отношении чиновников, уже покинувших свои посты. Самым известным случаем был импичмент Уильяма Белнапа, который покинул пост военного министра в правительстве Улисса Гранта до того, как Палата представителей объявила ему в 1876 году импичмент по обвинению в коррупции. Белнап остался на свободе, но в политической деятельности больше не участвовал.

Брюс Кастор мл. также раскрыл истинную цель импичмента. Нарушение основного закона Америки понадобилось организаторам импичмента для того, чтобы Дональд Трамп больше никогда не участвовал ни в каких выборах. Демократы заявляют, что не боятся Трампа, но встречаться с ним на выборах больше не хотят.