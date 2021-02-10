Интернет из тропосферы

Фонд развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) предоставил льготный заем красноярскому НПП «Радиосвязь» (входит в холдинг «Росэлектроника»).

С его помощью будет налажено производство станции тропосферной связи гражданского назначения «Гроза». Реализация проекта даст техническую возможность наладить интернет-связь в самых отдаленных уголках России.

С помощью займа ФРП предприятие разработает и запустит в серийное производство станции тропосферной связи гражданского назначения «Гроза». Цифровая защищенная от помех станция позволит обеспечить связь в радиусе 230 км в труднодоступных и малонаселенных районах: в горной местности, вдоль береговых линий, на Крайнем Севере и других удаленных регионах страны.

При отсутствии другой инфраструктуры станция может обеспечить интернет-канал со скоростью цифровых потоков до 25 Мбит/с в режиме тропосферной связи и до 155 Мбит/с в режиме радиорелейной связи. Кроме того, операторы связи могут использовать станцию для налаживания сотовой связи там, где это невозможно сделать обычными техническими средствами.

По словам директора Фонда развития промышленности Романа Петруца, запуск первого в нашей стране серийного производства отечественных станций тропосферной связи гражданского назначения, с уровнем локализации порядка 85%, позволит провести скоростной интернет даже в самые удаленные части страны. Это соответствует национальным целям в области цифровой трансформации, по которым к 2030 году не менее 97% домохозяйств должны быть обеспечены высокоскоростным доступом к интернету, в том числе жители малых и труднодоступных населенных пунктов.

Как отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, основным преимуществом разрабатываемых станций относительно зарубежных конкурентов станет дальность связи и скорость информационного потока. При этом мировой рынок тропосферной связи гражданского назначения только формируется, и у России есть шанс занять место в одном из его сегментов.

Фонд развития промышленности создан в 2014 году по инициативе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации путём преобразования Федерального государственного автономного учреждения «Российский фонд технологического развития». В настоящее время Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую интеграцию Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.

На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.

