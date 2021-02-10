Китай ждут серьезные проблемы с демографией

Коронавирусная пандемия усилила демографические проблемы Китая. Уровень рождаемости в стране в прошлом году резко упал. В 2020 году в Поднебесной родилось, по данным Министерства общественной безопасности (МОБ), на 15% меньше детей, чем годом ранее: 10,04 млн и 11,79 млн соответственно. Речь идет только об официально зарегистрированных рождениях.

Резкое падение уровня рождаемости является последним на данный момент проявлением серьезных проблем, ожидающих Китай. Вследствие урбанизации и многолетней, хотя и недавно отмененной борьбы с высокой рождаемости, выражавшейся в пресловутом законе одного ребенка в семье население стареет очень высокими темпами. Очевидно, что в ближайшие десятилетия эта проблема будет оказывать все более сильное давление на финансовую систему страны.

«Мы некоторое время знали, что будет спад, но такое резкое падение стало для нас неожиданным,- прокомментировал опубликованные данные эксперт по демографии в столичном Центре Китая и глобализации Хуан Вэньчжэн.- Полагаем, что это (прошлогоднее падение) связано с Covid. Главное здесь то, что у людей стало намного больше забот и проблем».

Для Пекина демографические проблемы тоже не стали неожиданностью, потому что об их приближении ученые предупреждали не один год. В 2015 году китайское руководство ослабило ограничения по рождаемости, разрешив семьям иметь не одного, как раньше, ребенка, а двух. Однако эта мера, на которую очень надеялись в Пекине, похоже, запоздала. По крайней мере, поднять снижающийся уровень рождаемости ей пока не удалось.

Ученые ожидают от Китая дальнейшего ослабления политики в области рождаемости, но предупреждают, что времени для раскачки нет и что действовать следует очень быстро.

«Из этих цифр совершенно ясно, что негативная спираль рождаемости на самом деле очень серьезное и мощное явление и что оно причинит стране огромные фундаментальные проблемы»,- говорит экономист гонконгской компании Crédit Agricole Дариуш Ковальчик, который считает, что население Поднебесной уже с 2027 года будет не расти, а снижаться. Это событие «ограничит долю КНР в мировом ВВП» и ослабит способность бороться с США за неофициальный титул главной супердержавы в мире.

В заявлении МОБ подчеркивается, что им неизвестно точно количество незадокументированных рождений в КНР. Полные данные по рождаемости в Китае в прошлом году будут опубликованы в конце февраля Национальным бюро статистики (NBS).

Пессимизм в отношении опубликованных данных резко контрастирует с экономическим бумом, который происходит в Поднебесной после пандемии. ВВП КНР в прошлом году вырос на 2,3% на фоне снижения этого показателя во всех остальных крупных экономиках. Производственный и экспортный сектора китайской экономики сейчас процветают.

Эксперты полагают, что проблемы с рождаемостью вынудят правительство принимать дополнительные меры. По мнению Хуана,для того, чтобы развернуть кривую рождаемости в противоположном направлении, потребуются дополнительные меры властей. Он считает, что для повышения их эффективности необходимо сделать проблему низкой рождаемости такой же приоритетной, как, например, борьбу с бедностью и Covid-19.