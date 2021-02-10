Космический зонд ОАЭ вышел на орбиту Марса
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Космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов вышел на орбиту Марса, сообщает Reuters. Зонд «Надежда» достиг красной планеты после семи месяцев полета.
Планируется, что аппарат в течении одного марсианского года (двух земных лет) будет собирать данные об атмосфере и климате Марса.
ОАЭ стали пятым космическим агентством, которое достигло Марса с помощью межпланетного зонда.
Миссия «Mars» реализована в рамках программы ОАЭ по развитию своего научного и технологического потенциала и снижению зависимости от нефти.