Красноярский край намерен потребовать от компании «Норникель» многомиллионную компенсацию

Из-за нанесения водоемам и фауне Красноярского края ущерба компанией «Норникель» Красноярский суд в ближайшую неделю предъявит корпорации требование о возмещении ущерба, рассказал «Интерфаксу» премьер-министр края Юрий Лапшин.

Чиновник не озвучил точную сумму, отметив, что запрашиваемая компенсация меньше 146,2 млрд рублей, которые ранее Роспотребнадзор отсудил у одной из структур компании за аварию на ТЭЦ-3 в Норильске. Лапшин отметил, что речь идет не о «миллионах и даже не о десятках миллионов».

«Наши специалисты работали в части ущерба, нанесенного водным объектам, которые находятся в ведении субъекта РФ - ручьи, мелкие водоемы», - сообщил чиновник. Он уточнил, что большая часть работы по оценке ущерба уже завершена и в настоящее время подсчитывается окончательная сумма ущерба, которая будет предъявлена в ближайшую неделю.

В «Норникель» будет направлено письмо с претензиями и предложением возместить ущерб добровольно в случае согласия с оценкой. Если компания откажется выплатить компенсацию, краевая администрация обратится в суд.

Ранее о намерения озвучить дополнительные претензии к компании «Норникель» заявил губернатор края Александр Усс.

