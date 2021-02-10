Курс доллара: назван фактор, который может обрушить рубль

Рубль во вторник продолжил укрепляться к доллару и совсем чуть-чуть просел к евро. Начав торги с отметок 74,05 в паре с «американцем» и 89,40 в паре с «европейцем», к вечеру рубль сохранился почти на тех же показателях, закрывшись на Московской бирже разнонаправленно.

Так по данным на 19:00 мск, курс доллара составлял 74,05 руб., что на 24,75 коп. дешевле чем вечером в понедельник. Евро в это же время торговался по 89,59 руб. (+0,25 коп.).

Таким образом, накануне вечером наша валюта немного сократила темы роста к доллару и ушла в небольшой минус к евро из-за фиксации прибыли, которая началась среди глобальных игроков в рисковые активы в ожидании новой информации о перспективах принятия программы по спасению американской экономики.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать санкционные угрозы против Росси на фоне резких заявлений, сделанных вчера верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Напомним, во вторник евродипломат на пленарной сессии Европарламента заявил депутатам, что поддерживает новые санкции против РФ.

Мнения и прогнозы аналитиков по курсу рубля

Как отметил Михаил Зельцер из БКС рисковые активы по-прежнему пользуются спросом, что обусловлено прояснением ситуации по фискальному проекту государственной поддержки США. Также, как считает он, немаловажным фактором устойчивости бумаг и валют развивающихся экономик выступает возобновившееся падение американского доллара.

«Кроме того, прогресс мировой фарминдустрии подогревает интерес и к инструментам товарного рынка. «Чёрное золото» марки Brent курсирует выше 61,00 долл. за баррель. Тем не менее вероятность коррекционного движения после 10%-го ралли с начала февраля возрастает. Осторожность не помешает», – сказал он, добавив, что у рубля в ближайшие дни ещё будет возможность укрепиться.

По мнению Дмитрия Полевого из «Локо инвест», дальнейшая курсовая динамика будет во многом зависеть от поведения экспортеров, которые вынуждены фиксировать постепенное ослабление доллара. Кроме того, на нашу валюту продолжает давить общий глобальный фон. С другой стороны, рынки ждут от ЦБ РФ сохранения осторожной риторики. А это, как пояснил эксперт, для рубля станет позитивным сигналом.

«Поэтому мы пока с умеренным оптимизмом смотрим на краткосрочные перспективы рубля, который в паре с долларом будет торговаться в пределах 72,00-72,50», – предположил Полевой.

Дмитрий Бабин из БКС Мир считает, что в конце недели рубль не сможет ускорить свой рост, так как инвесторы, скорее всего, будут с опаской ждать введения антироссийских санкций.

«При дальнейшем ухудшении внешнего фона рубль в обеих валютных парах может развернуться и уйти в минус, завершив эту неделю в нисходящем тренде», – предположил он.

Андрей Маслов из ГК «ФИНАМ», считает, что несмотря на уверенную поступь национальной валюты, которая наблюдается с конца прошлой недели, в дальнейшем укрепление рубля может быть сорвано из-за геополитических рисков.

При этом, как отметил эксперт, несколько сессий подряд российская валюта получала мощную поддержку от дорожающей нефти. Маслов напомнил, что цена «чёрного золота» сорта Brent вчера пробила уровень в 60 долл. за бочку. Ещё одним фактором, который, по его мнению, влияет на ослабление доллара, а соответственно и на укрепление рубля, является возможное принятие нового пакета по спасению экономики США.

Кроме того, постепенно улучшается ситуация с COVID-19 в мире, а также увеличивается число вакцинированных. Всё это также разжигает аппетит глобальных игроков к риску, что позитивно сказывается на курсовой динамике. Пара доллар-рубль с лёгкостью пробила линию поддержки в 75,00, а пара евро-рубль опустилась ниже линии поддержки в 90,00 и торгуется у отметки в 89,53.

«Но укрепление рубля может быть сорвано из-за геополитических рисков. Так, лидеры ведущих стран Европы и США призвали немедленно освободить оппозиционера Алексея Навального, угрожая суровыми антироссийскими санкциями. Об этом же заявил и Боррель. Поэтому говорить о долгосрочном тренде на рост курса национальной валюты пока рано, а секторальные санкции и вовсе могут привести к обрушению рубля», – сказал эксперт.

Солидарен с ним Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Он также заявил, что пока не прояснится какие именно рестрикции нам готовят наши «друзья» из Европы и США рассуждать о перспективах российской валюты очень сложно.

При этом он признал тот факт, что на рынке продолжает расти число сторонников усиления рубля. Так, эксперт напомнил, что ещё в понедельник, американский финансовый конгломерат Morgan Stanley рекомендовал вкладываться в рубль с целью его укрепления минимум на 6%.

«Некоторые ждут, что в пятницу скажут в ЦБ – от риторики регулятора очень многое зависит для дальнейшей динамики курса. Пока расчёт делается на то, что инфляция станет замедляться в феврале-марте. Однако при ухудшении прогноза по инфляции от Центробанка будут ждать соответствующих действий», – резюмировал Кочетков.